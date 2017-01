Capital - Mistero a Pepys Road: una clip esclusiva della seconda puntata in onda martedì 30 gennaio su LaEffe

Dopo l'esordio di martedì 24 gennaio, andrà in onda domani alle 21.10 in esclusiva su LaEffe (Sky, canale 139) la seconda puntata di Capital - Mistero a Pepys Road, la miniserie tratta dal romanzo di John Lanchester, "Capitale - Pepys Road" (Oscar Mondadori, 2014) vincitrice nel 2016 dell'Emmy Award come migliore miniserie.



Le vicende di Capital - Mistero a Pepys Road, che vede nel suo cast Toby Jones, Gemma Jones, Lesley Sharp, Rachael Stirling e Adeel Akhtar, si svolgono nell'esclusiva Pepys Road di Londra.



Nella strada, una volta abitata da una classe media ma ora ambitissima dai nuovi ricchi, vive una comunità eterogenea composta, tra gli altri, da un finanziere e dalla sua annoiata e spendacciona moglie, da una anziana vedova e di sua figlia che vivono in quella strada da sempre, dalla famiglia Kamal, divisa tra l'appartenenza alle tradizioni musulmane e l'adesione allo stile di vita occidentale dall'ausiliare del traffico Quentina originaria dello Zimbabwe, dalla tata ungherese Matya e da un manovale polacco, che lavora nelle case in continua ristrutturazione dei ricchi, mai abbastanza grandi, mai abbastanza sfarzose, per i loro proprietari.

La monotonia e la quotidianità degli abitanti di Pepys Road verranno spezzate dall'arrivo di misteriose cartoline con un messaggio anonimo e inquietante: "Vogliamo quello che avete voi", recapitate a tutti i numeri civici.

Dopo che nella prima puntata abbiamo conosciuto i protagonisti della storia e assistito a una escalation legata al reiterato invio del misterioso messaggio, cosa ci apsetta nella seconda puntata? Lo scopriremo martedì 31 gennaio alle 21.10 su LaEffe. Intanto ve ne possiamo dare una piccola anticipazione in questa clip esclusiva: