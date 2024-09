Brennero: Stasera la Terza Puntata della Serie di Rai1 con Elena Radonicich e Matteo Martari

Anticipazioni TV

La ricerca di un serial killer nella nuova serie Brennero va in onda in quattro puntate. Stasera lunedì 30 settembre va in onda il terzo appuntamento di cui possiamo leggere insieme la trama.

Questa sera lunedì 30 settembre 2024 su Rai1 in prima serata va in onda la terza puntata di Brennero. La serie si ispira a una storia vera, la cosiddetta "Notte dei fuochi" del 1961, quando alcuni terroristi tirolesi diedero il via a una serie di attentati per ottenere la riannessione della regione italiana del Südtirol al Tirolo austriaco.

Come abbiamo avuto modo di scoprire nelle puntate precedenti, i protagonisti Elena Radonicich e Matteo Martari interpretano Eva Kofler e Paolo Costa, rispettivamente, una PM originaria di una facoltosa famiglia di lingua tedesca e un ispettore di lingua e cultura italiana con un passato difficile. Del cast fanno parte anche Richard Sammel, Lavinia Longhi, Luka Zunic, Sinead Thornhill e Paolo Briguglia. Con la regia di Davide Marengo e Giuseppe Bonito, Brennero è una co-produzione tra Rai Fiction e Cross Productions che ha avuto il sostegno di IDM-Film Commission Südtirol.

Brennero: la trama della Terza Puntata

Episodio 5 - Terzo livello pt.1

L’indagine sul Mostro ha una battuta d’arresto, e solo la cieca ostinazione di Paolo può rimettere in moto la caccia. L’ispettore Costa deve agire in modo non ufficiale, muovendosi anche oltre confine pur di seguire una flebile traccia, nella speranza che possa aiutarlo a rintracciare il suo bersaglio. Paolo, per la prima volta, si ritrova a investigare senza Eva. La Lopez infatti, ha imposto alla dottoressa Kofler di occuparsi di un caso molto delicato, che rischia di compromettere il fragile equilibrio tra la comunità di lingua italiana e quella di lingua tedesca: durante una partita di hockey un ragazzo, Matteo, è stato colpito da un avversario, il tedesco Miran, perdendo i sensi. Trasportato d’urgenza in ospedale, la sorpresa arriva dagli esami di routine compiuti dai medici: il ragazzo già prima di essere colpito, aveva le gravi lesioni che ne stanno mettendo a rischio la vita. Cos’è successo veramente a Matteo prima della partita?

La caccia al Mostro però, non può fermarsi: Eva e Paolo ne seguono le tracce, andando a scavare nel suo passato. Forse è risalendo alla sua nascita e ai suoi genitori, che si riuscirà a fare luce sulla vera motivazione che lo spinge ad uccidere?

Episodio 6 - Terzo livello pt.2

Eva si sta occupando del caso di Matteo, il ragazzo finito in coma dopo essere stato colpito in una rissa durante una partita di Hockey. La chiave di tutto è sicuramente nascosta in quello che è successo la notte prima della partita. Chi c’era con Matteo e che cosa gli ha fatto? Proprio mentre si avvicina alla soluzione del caso però, Eva deve parallelamente affrontare una profonda crisi con suo marito Andreas. Per troppo tempo Eva ha subito quel matrimonio, nato più da una reciproca necessità che da un sentimento sincero. La nuova Eva che piano piano sta nascendo, sarà ancora in grado di accettare questo compromesso? E quanto peso ha in questa crisi l’affascinante ispettore Paolo Costa? Intanto Paolo, agendo da solo, compie alcuni importanti passi avanti nella caccia al Mostro. Un dubbio però inizia ad insinuarsi nella sua mente: il nome di Gerhard Kofler, il padre di Eva, continua a saltare fuori nel corso dell’indagine, e sempre in circostanze sospette. Che Gerhard c’entri qualcosa con quella sanguinosa storia?

Intanto, spulciando negli archivi, Eva e Paolo vengono attirati dalla storia di una bomba piazzata dai terroristi nel 1968, che aveva ucciso un giovane artificiere, Angelo Pace. Che Pace sia in qualche modo collegato alla storia del Mostro? E se fosse proprio lui il fil rouge che muove le azioni dello spietato serial killer?