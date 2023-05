Blanca 2: Terminate le riprese della Nuova Stagione della Fiction con Maria Chiara Giannetta. Ecco le prime foto inedite

Anticipazioni TV

Maria Chiara Giannetta sta per tornare in TV nei panni di Blanca. Sono infatti appena terminate le riprese della nuova stagione della Fiction, che arriverà prossimamente su Rai1. In attesa di scoprire la data della messa in onda, ecco le prime foto inedite di Blanca 2.

Le riprese della nuova stagione di Blanca sono appena terminate ed è quindi quasi tutto pronto per il ritorno di Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon, ancora protagonisti della Fiction in onda in prima serata su Rai1. In attesa di scoprire quando arriveranno le nuove puntate e quali saranno le loro trame, ecco le prime foto inedite di Blanca 2.

Blanca 2: in arrivo la nuova Stagione della Fiction di Rai1 con Maria Chiara Giannetta

Le riprese di Blanca 2, come abbiamo detto prima, sono appena terminate. Manca poco al ritorno di Maria Chiara Giannetta nei panni di Blanca, la coraggiosa consulente della polizia, specializzata in décodage, capace di trasformare la sua invalidità – Blanca ha perso la vista a dodici anni – in una grande forza. La Fiction che vede coprotagonisti Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon, sarà trasmessa prossimamente su Rai1, presumibilmente in autunno. Per scoprire la data ufficiale della messa in onda, dovremo però aspettare questa estate, quando usciranno i palinsesti Rai per la prossima stagione 2023/2024.

Blanca 2: ecco cosa sappiamo sulla Trama della Nuova Stagione e le prime immagini inedite

Blanca 2: ecco la Sinossi della nuova stagione, in arrivo su Rai2

In attesa della presentazione ufficiale della nuova stagione, scopriamo insieme cosa dovremo aspettarci in Blanca 2. Nelle nuove puntate, presto in arrivo su Rai1, avremo modo di conoscere Blanca ancora più da vicino. Entreremo nel suo mondo e nella sua vita, scoprendone alcuni dettagli rimasti ancora nascosti ma anche capendo qualcosa in più su chi le sta intorno. Tutto questo in un momento molto particolare della carriera, quello in cui è diventata consulente della Polizia a tutti gli effetti. Questo ruolo ufficiale la porterà ad affrontare delle nuove e difficili sfide e a entrare ancora più nel vivo delle indagini del commissariato San Teodoro. Accanto a lei ci saranno ancora la fedele Linneo, Lucia, che avrà un ruolo ancora più importante, Stella, l'ispettore Liguori, che la farà ingelosire con il ritorno di una vecchia fiamma, il commissario Bacigalupo ma anche Sebastiano, di cui conosceremo lati ancora tenuti nell'ombra. Attenzione però ai nuovi arrivi, che costringeranno Blanca a fare i conti con il passato e a prendere la decisione definitiva su chi voglia davvero essere.

Blanca 2: ecco le prime immagini inedite della nuova stagione

Dopo aver scoperto qualcosa in più sulla nuova stagione, presto in arrivo su Rai1, ecco le prime immagini inedite di Blanca 2.