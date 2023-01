Blackout vite sospese: tutte le Anticipazioni sulla Terza puntata della fiction di Rai 1

Anticipazioni TV

Un gruppo di persone rimane isolato per giorni in una valle remota e sommersa dalla neve del Trentino. Blackout vite sospese è la fiction del lunedì di Rai 1 con Alessandro Preziosi che torna stasera. Ecco tutte le anticipazioni.

Eravamo rimasti con un colpo di scena, il più classico dei cliffhanger, quelle svolte nella trama nella serialità alla fine di una puntata che ti fa rimanere in crisi d'astinenza, con tanta voglia di averne ancora, di tornare presto a seguire la vicenda raccontata. In questo caso, in Blackout - vite sospese, abbiamo visto schiantato al suolo un elicottero, proprio nella valle isolata fra la neve sopo una slavina. Un elicottero, oltretutto, con una misteriosa bandiera russa. I segnali di una svolta spionistica o addirittura fantastica per la fiction che torna su Rai 1 in prima serata oggi, lunedì 30 gennaio, con Alessandro Preziosi sempre più combattuto fra una missione da compiere e un sentimento che sta nascendo.

Blackout è una coproduzione fra Rai Fiction ed Eliseo Entertainment, prodotta da Luca Barbareschi, diretta da Riccardo Donna, scritta da Valerio D'Annunzio, Peppe Millanta, Michela Straniero e Andrea Valagussa. Interpreti, oltre a Preziosi, Rike Schmid, Marco Rossetti, Aurora Ruffino, Mickael Lumière, Caterina Shulha, Massimo Mesciulam, Giorgio Caputo e mollti altri. Un vero cast corale, il racconto di come un gruppo di persone, una volta costrette a convivere isolati per molte ore, esplodano di contraddizioni e segreti fino a quel momento tenuti nascosti. Un mistery-drama ambientato in alta quota. Viene definito "un racconto spettacolare, fatto di suspence, ma anche di sentimenti e umanità".

Tutte le Anticipazioni sul Terzo Appuntamento di Stasera con la fiction Blackout

Claudia scopre che l’incidente medico di cui è stata vittima è stato provocato. Per tentare di proteggerla, lei e Anita vengono isolate in una delle stanze dell'albergo. Giorgio, un parente del proprietario dell’albergo che vive in una baita isolata, trasporta un ferito sopravvissuto alla caduta dell'elicottero che il giorno prima ha sorvolato la valle. Nel portarlo di corsa in albergo per affidarlo alle cure di Claudia, tutti apprendono che l’elicottero che doveva salvarli è precipitato. Nel frattempo Giovanni, temendo di essere scoperto, si adopera per nascondere le tracce che potrebbero incriminarlo. Il sopravvissuto intanto è in condizioni disperate ed ha solo il tempo di sussurrare due parole misteriose in russo prima di morire: konets-veta.

Al quarto giorno dal blackout l’hotel è ancora scosso dalla notizia dello schianto dell’elicottero. Anita e Lorenzo, in cerca di un momento di romanticismo, azionano la vasca idromassaggio nella Spa dell’hotel. Così facendo, provocano un corto circuito che mette seriamente a rischio la vita di Elena. Mentre Marco si da da fare per riparare il generatore, Claudia e Giovanni tentano di recuperare in un magazzino pericolante un’attrezzatura in grado di salvare Elena. Il tetto del magazzino sta per colpire Claudia, quando Giovanni interviene e la salva. I due si ritrovano vicinissimi e Giovanni è sorpreso da se stesso. Nel frattempo, Marco scopre che c'è una via d'uscita dalla valle: una ferrata mai ultimata. L’unico in grado di guidarli nell’impresa è Max il proprietario dell’albergo. Ma all’alba quando escono, pronti a partire, Marco trova Max riverso a terra con la gola tagliata.