Belve, ospiti e anticipazioni di martedì 3 ottobre 2023

Anticipazioni TV

Questa sera, 3 ottobre 2023, in prima serata Rai 2, torna il programma di Francesca Fagnani "Belve": gli ospiti della puntata.

Oggi, martedì 3 ottobre 2023, in prima serata su Rai 2, tornano i faccia a faccia in cui Francesca Fagnani si confronta, senza sconti, con ospiti decisi a mettersi in gioco e accettare la sfida di raccontarsi senza filtri, rispondere con onestà alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice.

Belve, gli ospiti della puntata di questa sera, martedì 3 ottobre 2023

Ospiti della puntata di questa sera, pronti a rispondere alle domandi pungenti della Fagnani saranno: Patty Pravo, Raoul Bova e Emanuele Filiberto.

Per lo spazio dedicato alla comicità di Vincenzo De Lucia, sarà ospite della “cartomante” di Belve il giornalista David Parenzo, mentre è affidato a Caterina Guzzanti il momento stand-up della serata. Da non perdere anche l’incursione delle Eterobasiche, e per finire la sigla di chiusura con tutti i fuori onda degli ospiti della puntata, diventato negli anni uno dei momenti più attesi dal pubblico.

Il portale di Dagospia, ha rivelato già alcune anticipazione sull'intervista dell'attore romano, regista ed ex nuotatore Roul Bova. Tra gli argomenti trattati nel faccia a faccia con la Fagnani, si è parlato della separazione dall’ex-moglie Chiara Giordano, e il rapporto con la sua attuale compagna, Rocio Muñoz Morales e le voci sulla sua presunta omosessualità :

“ Diciamo che in quel periodo non si ha la lucidità per dire sempre delle cose esatte - ha dichiarato Bova parlando di un'intervista a Vanity Fair in cui ha dichiarato di non essere gay e di essere in procinto di separarsi con la moglie dopo 13 anni di matrimonio - Ho semplicemente smentito quello che si diceva su di me. Molti parlano di questo lato un po’ così, ma ognuno la pensa come vuole ”.

Parlando del suo attuale rapporto con Rocío Muñoz Morales, Bova ha dichiarato: