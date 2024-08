Beautiful: Esistono veramente le locations della Soap e dove si trovano?

Anticipazioni TV

Glamour, ricchezza e piscine quasi olimpioniche. Beautiful non è famosa sola per le sue trame intricate e appassionanti ma anche per le sue locations da mille e una notte. Ma dove si trovano ma soprattutto esistono davvero? Scopriamolo.

Beautiful è la longeva Soap americana che ci fa compagnia nei pomeriggi di Canale5. Le vicende della famiglia Forrester, Logan e Spencer si svolgono nella ridente e sempre assolata Los Angeles e tutti gli appartenenti alle tre ricche famiglie, così come i loro amici, si muovono tra gli uffici della Forrester Creations e le maestose ville di famiglia, passando per le più modeste – se così vogliamo dire – dimore dei giovani rampolli di Ridge e Bill ma anche tra i solitari e rilassanti paesaggi di Aspen. Ma le locations che vediamo in TV sono vere e dove si trovano? Scopriamolo insieme.

Beautiful: Ecco dov’è girata la serie

Partiamo subito con il dire che la Forrester Creations non esiste davvero ma la città in cui è ambientato Beautiful, ovvero Los Angeles, è davvero il posto dove la Soap è girata. Quasi tutte le locations sono situate all’interno degli enormi studi della CBS, nella Città degli Angeli. Nei grandi spazi messi a disposizione dalla casa di produzione americana, sono ricostruiti tutti gli ambienti in cui i nostri personaggi si aggirano, tranne ovviamente quando si parla di esterne.

Le riprese in esterna sia a Monte Carlo che a Roma, per citare le ultime due città in cui la troupe di Beautiful ha lavorato, sono vere e non rifatte né al computer né tantomeno con qualche altra stratagemma. Ma non tutto è finto, c’è un fondo di verità in quello che vediamo, che ci ha lasciato stupiti.

Beautiful: le Ville di Beautiful sono vere!

Sebbene le scene di Beautiful siano girate in studio, le Ville e le abitazioni che sono riprodotte prendono ispirazione da case veramente esistenti o esistite. Possiamo quindi dire che Villa Forrester, casa di Ridge e persino quella di Steffy esistano veramente, anche se non usate come set per la Soap.

Ci spieghiamo meglio. Tutti gli ambienti in cui i personaggi si muovono sono ispirati a proprietà esistenti e appartenenti o appartenute ai produttori o ai creatori di The Bold and the Beautiful, che hanno preso spunto dalle loro stesse case per far muovere con più confort i propri attori.

Villa Forrester , quella appartenente a Eric prende spunto dalla dimora dei defunti Bill e Lee Philip Bell , i creatori di Beautiful . La Villa è stata venduta dai figli dei Bell ma il suo enorme salone è rimasto iconico e lo rimarrà per sempre, grazie al fatto che è proprio là che la famiglia Forrester si riunisce ogni volta che c’è qualcosa di importante da festeggiare;

è sempre ispirata a una e si rifà alla della , , figlio dei creatori della serie; Casa di Steffy è invece ispirata a una proprietà che i Bell hanno sull’oceano, che comprende – come quella della Forrester – una vista mozzafiato e una bella spiaggia. Steffy e suo marito hanno anche una dependance, che però si vede raramente, anche questa creata su un’altra piccola casetta dei Bell.

Beautiful: Aspen esiste davvero!

La famiglia Forrester e quella degli Spencer è solita recarsi in montagna per le vacanze o comunque per ricaricare le energie. Negli anni passati era d’obbligo una vacanza ad Aspen mentre negli ultimi tempi vediamo i nostri protagonisti talmente tanto impegnati e scossi da traumatici eventi, da voler passare più tempo possibile a casa con i propri cari. Ma Aspen esiste davvero ed è una meta turistica ambitissima dagli americani. L’avrete sicuramente sentita nominare in alcuni Film e in altre serie TV ambientate sulla neve e i cui protagonisti sono facoltosi uomini d’affari o ricchi ereditieri. Sì perché Aspen è un luogo di villeggiatura di lusso dove però regna la serenità, cosa che a volte manca a nostri cari Forrester.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.