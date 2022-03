Beautiful e Una Vita su Canale 5 sette giorni su sette. Ecco da quando e come cambiano gli orari...

Anticipazioni TV

Torna l'appuntamento della domenica con le Soap di Canale 5 Beautiful e Una Vita, in onda per l'intera settimana senza STOP. Scopriamo di più sul cambio di programmazione...

Beautiful e Una Vita tornano anche la domenica e vanno in onda su Canale 5 sette giorni su sette. Come ogni anno il passaggio di Amici al serale porta con se un piacevole cambio di programmazione nella fascia pomeridiana del quinto canale: Beautiful e Una Vita, le soap più amate e longeve della rete, entrano nei palinsesti della domenica a partire dal prossimo 27 marzo 2022. La scorsa settimana vi avevamo parlato di tagli importanti al sabato, da due episodi infatti eravamo passati ad uno, ma Mediaset ha aggiustato subito il tiro recuperando la domenica: la puntata di Beautiful sarà composta da due episodi, mentre quella di Una Vita addirittura da tre.

Beautiful e Una Vita anche di domenica. Ecco da quando e a che ora...

Amici sbarca in Prima serata e la programmazione del pomeriggio di Canale 5 è costretta a cambiare. A goderne sono i fan di Beautiful e Una Vita, le due soap infatti, aggiungono un appuntamento al loro fitto calendario. A partire da domenica 27 marzo le soap andranno in onda tutti giorni, l'orario di messa in onda del weekend sarà però leggermente diverso: Beautiful va in onda il sabato alle 13.40 mentre la domenica alle 14: Una Vita slitta il sabato alle 16, dopo Scene da un Matrimonio, e la domenica alle 14.40. Scopriamo brevemente le Trame dei primi due appuntamenti domenicali del 27 marzo di Beautiful e Una Vita:

Beautiful la Trama della Puntata del 27 marzo 2022

Liam, devastato, confessa a Wyatt il disastro che ha combinato tradendo Hope con Steffy. Nel frattempo Thomas dimostra di essere davvero cambiato, suggerendo a Hope, profondamente ferita, di perdonare Liam e concedergli un'altra occasione. Finn, al contrario della Logan, sembra non avere dubbio sulla sua relazione e dichiara a Steffy tutto il suo amore, promettendole inoltre di restarle accanto anche il se il bambino non dovesse essere suo.

Una Vita la Trama della Puntata del 27 marzo 2022

Indalecia e Benigna lasciano Acacias dopo aver scoperto che Jacinto sarà sempre fedele a Marcelina. Lolita fa notare a Ramon che sta trascurando Carmen. Marcos scopre la fuga di Anabel e decide di cambiare le serrature di casa per evitare che la cosa si ripeta. Roberto spiega alla moglie Sabina le ragioni del suo ritardo. Marcos e Aurelio discutono animatamente e Quesada non esita a impugnare una pistola minacciando Bacigalupe. Daniela si mostra molto interessata a Roberto.