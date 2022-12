Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy e Hope sconvolte. Brooke e Taylor l'hanno fatto davvero!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Hope e Steffy scopriranno che le loro madri sono a casa insieme. Spaventate che possano perdere la testa, le due correranno da loro e scopriranno un'altra ancora più sconvolgente realtà. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nelle puntate presto in arrivo anche su Canale5.

Hope e Steffy rimarranno senza parole nello scoprire cosa hanno combinato le loro mamme. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che le due ragazze saranno fiere di Brooke e Taylor, che – finalmente – hanno dato una svolta alle loro vite, dicendo addio entrambe a Ridge e cominciando un'amicizia sincera e senza inutili liti. Ma vediamo nel dettaglio cosa sta succedendo negli Stati Uniti e cosa vedremo molto presto anche in Italia negli episodi della Soap in onda su Canale5.

Anticipazioni Americane Beautiful: Taylor e Brooke ricominciano da loro stesse

Taylor e Brooke distruggeranno Ridge. In un nostro precedente articolo vi abbiamo già rivelato che la Hayes e la Logan decideranno di dare una svolta alle loro vite e alle trame, trentennali, della Soap. Le due, dopo essersi a lungo confrontate e particolarmente stanche di soffrire a causa di Ridge, decideranno di dire addio entrambe al Forrester e di cominciare una vita senza di lui. Le Signore di Beautiful annienteranno letteralmente lo stilista, dicendogli di non essere più disposte a sopportare la sua indecisione e decideranno loro per tutti. Ognuno prenderà la propria strada e Ridge non avrà nessuna delle due.

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope e Steffy preoccupate per loro madri

Taylor e Brooke sceglieranno loro stesse e cominceranno a considerare l'idea di diventare amiche, cosa che avrebbero dovuto fare – per amore della loro grande famiglia – già diverso tempo prima. Le due decideranno di tornare a casa della Logan insieme ma non prima di aver comprato una bella torta per festeggiare. Tutto questo, come ci rivelano le Anticipazioni Americane, senza dire nulla a nessuno. A essere preoccupate di come si staranno evolvendo le cose, saranno Hope e Steffy. Le ragazze si domanderanno cosa stia accadendo alle loro madri e non vedranno l'ora di scoprire chi delle due avrà scelto Ridge. Ma non avendo alcuna notizia e scoperto da Charlie che nessuno si è mosso dalla Forrester, cominceranno a temere che sia accaduto l'irreparabile. Chiameranno le loro mamme e scopriranno che si trovano insieme a casa di Brooke. In ansia si scapicolleranno nella dépendance ma quello che vedranno sarà un quadretto assolutamente inconsueto.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Steffy e Hope fiere di Taylor e Brooke

Steffy e Hope arriveranno a casa di Brooke e troveranno le loro madri con un'enorme fetta di torta in mano. Le ragazze si preoccuperanno che le due siano pronte a darsi di nuovo battaglia ma le loro mamme reagiranno con un grande sorriso e cominceranno a ridere di gusto. Le giovani Forrester e Logan spalancheranno gli occhi e si faranno raccontare quanto è successo e scopriranno che le loro madri hanno detto addio a Ridge e hanno scelto se stesse, finalmente dopo tanti anni. Hope e Steffy saranno fiere di loro e pure la Hayes e la Logan senior, che si abbracceranno giurandosi di essere – da quel momento in poi – amiche.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.