Beautiful Anticipazioni Americane: Hope non perde la fiducia in Thomas. Per lei non è un assassino!

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Hope è rimasta senza parole davanti al racconto di Thomas sulla notte in cui è morta Emma. La ragazza ha però deciso di credere alla buona fede del suo innamorato e di non pensare che sia un assassino. Dovrà ricredersi? Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate della Soap.

La morte di Emma è tornata a tormentare Thomas e la sua famiglia. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che dopo anni di silenzio e di caso archiviato, la scomparsa della Barber sta rimettendo in discussione tutto, soprattutto il percorso di redenzione del primogenito di Ridge, che vorrebbe finalmente trovare un po’ di pace. Il ragazzo può contare, almeno per ora, sull’appoggio di Hope. La Logan, nonostante il terribile racconto del suo innamorato, ha deciso di concedergli la sua fiducia e di credere - come Steffy – che lui non sia un assassino. Ma dovrà ricredersi? Scopriamo insieme cosa sta succedendo negli episodi americani della Soap.

Anticipazioni Americane Beautiful: Hope sconvolta dal racconto di Thomas

Thomas ha confessato a Hope la verità su Emma e le ha così raccontato del loro inseguimento in macchina, dell’incidente e del piccolo ma non trascurabile particolare, di lui che non le presta soccorso. Proprio quest’ultimo punto, più che il resto, ha lasciato Hope senza parole, sconvolta dal fatto che il suo giovane innamorato non sia sceso nel dirupo per accertarsi della morte della Barber. Thomas ha giustificato le sue azioni rivelando alla Logan di essere stato sin da subito sicuro, date le dinamiche dell’incidente, che la ragazza non fosse sopravvissuta e di aver deciso di non avvicinarsi all'auto, spaventato di finire nei guai di nuovo. Un errore di cui si pente e di cui si pentirà per sempre ma che non lo rende, un assassino.

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope crede alla buona fede di Thomas

Hope è rimasta di sasso nel sapere che Thomas ed Emma avessero discusso per via di Beth e della verità su di lei ma è rimasta soprattutto senza parole nel sapere che il Forrester non abbia prestato soccorso alla Barber. Un particolare su cui la Logan dovrà ragionare e decidere se perdonare o meno l’uomo che le ha chiesto di sposarla. Hope ha però rassicurato il giovane stilista dicendogli di non credere che lui sia un assassino e di pensare che le cose potessero sì andare in un’altra maniera ma che lui non abbia ucciso intenzionalmente Emma. Una rassicurazione che per Thomas è stata oro, visto il grande impegno che ci ha messo e ci sta mettendo per migliorare.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Hope si schiererà dalla parte di Thomas contro Xander?

Hope ha promesso di ragionare su quanto accaduto e benché non creda che Thomas abbia ucciso intenzionalmente Emma, è innegabile che il ragazzo non le abbia prestato soccorso. Su questo particolare dovrà ragione e capire se riuscirà o meno a perdonarlo. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Hope chiederà consiglio a Brooke, che sappiamo essere non una grande fan di Thomas e che sicuramente, per questo motivo, farà sapere a sua figlia di essere molto preoccupata per lei e le consiglierà di prendere le distanze dal primogenito di Ridge. Non sarà insomma una bella situazione né per Thomas né per Hope ma quest’ultima potrebbe stupirci ancora una volta, dando credito al suo innamorato, il solo ad averle dimostrato di volere solo lei e nient’altro che lei. E potrebbe persino ragionare che il giovane ha avuto il coraggio di dirle tutta la verità e che non si è tirato indietro, nonostante potesse decidere di tenere per sé una scomoda realtà.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.