Beautiful Anticipazioni Americane: Finn affila le armi contro Luna, ora deve proteggere anche Hayes

La follia di Luna sta aumentando. Nella puntate americane di Beautiful la ragazza è tornata a casa di Steffy e Finn nonostante gli avvertimenti e stavolta ha avuto a che fare, in modo molto preoccupante, con Hayes. Il piccolo potrebbe essere in pericolo e Finn deve correre ai ripari. Ecco cosa sta succedendo negli episodi, presto anche su Canale5.

Finn deve stare molto attento e stavolta in pericolo non c’è solo Steffy. Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che Luna, oltre alla Forrester, potrebbe prendere di mira anche il piccolo Hayes. Negli episodi della Soap, presto in arrivo su Canale5 e andati in onda nelle scorse ore sulla CBS, la Nozawa si è ripresentata a casa di suo padre e di Steffy nonostante i divieti e ha osservato con gelosia l’abbraccio tra Hayes e il loro padre. La ragazza perderà talmente tanto la testa da prendersela con il suo fratellino? Vediamo insieme, nel dettaglio, cosa sta succedendo.

Beautiful Anticipazioni Americane: Finn promette di proteggere Steffy

Luna vuole uccidere Steffy ed è ormai chiaro che la giovane abbia intenzione di farla pagare alla donna che le sta impedendo di avere un rapporto con il giovane dottore, che ha scoperto essere suo padre. La ragazza ha dichiarato i suoi intenti – senza rivelare di voler comprare una pistola – a Sheila, che ha subito messo in allarme Deacon e Poppy, che a loro volta hanno informato Finn e la Forrester.

Finn ha capito che sua figlia è molto pericolosa e questa volta, diversamente da quanto fatto con sua madre, non lascerà nessuna porta aperta. Non darà alla giovane nessuna speranza di poter avere un rapporto con lui, non dopo quello che ha fatto ma soprattutto non dopo aver compreso che non ha ancora compreso il peso dei suoi errori e sta invece dando la colpa solo a sua moglie. Il medico ha giurato, anche davanti a Ridge e Taylor, di proteggere la sua consorte e la sua famiglia e purtroppo si è reso conto di dover controllare, a vista, pure Hayes.

Beautiful: Luna si presenta a casa di Finn ed è gelosa di Hayes

Luna potrebbe prendere di mira Hayes o comunque far leva sul suo fratellino? È molto probabile! Niente avviene per caso in Beautiful e se negli ultimi episodi della Soap, andati in onda sulla CBS, la ragazza ha guardato con gelosia il bambino, è verosimile che il piccolo diventi presto protagonista di un dramma. Ma cosa è successo? Ve lo spieghiamo subito.

Nonostante gli avvertimenti e i divieti, Luna si è ripresentata a casa di Steffy e Finn sfruttando il fatto che suo padre fosse solo. La ragazza lo ha pregato di ascoltarla ancora una volta e di farlo senza essere condizionato dalle parole e dalla volontà della Forrester. Il dottore le ha intimato di andarsene ma soprattutto ha sottolineato il suo disprezzo per quello che lei ha combinato. La Nozawa non ha recepito il suo messaggio e ha continuato a ribadire di essere convinta che per loro ci sia un futuro e che se non fosse per Steffy, probabilmente avrebbero già iniziato a frequentarsi. La loro conversazione, piuttosto dura e spiacevole, è stata interrotta dall’arrivo di Hayes che, non riuscendo a dormire, ha chiamato in soccorso il suo papà, venendo da lui abbracciato e coccolato, sotto gli occhi di Luna. La giovane ha guardato con gelosia questa scena e purtroppo, come detto, è molto probabile che tutto questo si trasformi in qualcosa di molto pericoloso per tutti, piccolo compreso.

Finn e Steffy devono proteggere Hayes a tutti i costi nelle puntate di Beautiful

Steffy è arrivata a casa e vi ha trovato Luna ma la cosa che l’ha più spaventata è il fatto che suo figlio Hayes fosse in casa e che si sia presentato in salone, alla presenza della sua sorellastra. Luna è stata cacciata ma nella mente dei genitori del piccolo si è fatto largo un pensiero: metterà le sue zampe sul bambino? Finn non può escluderlo – come non può farlo la Forrester – e l’unica cosa che potrà fare e stare ancora più attento di prima e non permettere alla figliastra di fare delle mosse pericolose. Insomma il dottore dovrà proteggere sì la sua famiglia ma dovrà avere un occhio di riguardo anche per Hayes, che potrebbe essere avvicinato dalla sorella, ormai completamente persa nel suo unico scopo: eliminare ogni ostacolo che le impedisce di vivere con suo padre.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.