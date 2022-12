Beautiful Anticipazioni 3 dicembre 2022: Eric pronto a dire la verità a Katie! Troverà il coraggio?

Anticipazioni TV

Ridge attende trepidante notizie da parte di Justin ma le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata del 3 dicembre 2022, in onda alle ore 13.50 su Canale5, sarà Katie a scoprire tutta la verità. Le Trame della Soap ci rivelano che la Logan raggiungerà Eric alla villa, come concordato. I due si lasceranno andare ad accorate confessioni e se Katie rivelerà al Forrester delle sue difficoltà con Bill, lui sarà sul punto di rivelarle tutto sulla sua disfunzione erettile e sulla sua decisione di lasciare Quinn tra le braccia di Carter.

Anticipazioni Beautiful: Ridge vuole vendetta

La verità sta per venire a galla e Ridge freme per avere la sua vendetta. Il Forrester non ha più pazienza, non vuole aspettare un minuto di più e attende trepidante che Justin torni a dargli informazioni. Lo stilista deve però pazientare ancora un pochino... ma non troppo. Intanto ha informato Katie del suo piano e sa che la cognata farà la sua parte andando a trovare suo padre a casa sua, per scoprire qualche dettaglio in più su una faccenda molto, troppo, strana. Quello che la Logan scoprirà, sarà davvero terribile e le metterà una grande tristezza addosso.

Beautiful Anticipazioni: Katie ed Eric faccia a faccia

Katie arriverà alla Villa con tutti i buoni propositi del caso. La donna vuole scoprire cosa tormenti il Forrester perché è chiaro che qualcosa sia successo. Lei ed Eric si siederanno sui comodi divani del grande salone di Villa Forrester e cominceranno a farsi delle grandi confidenze. Eric rivelerà alla Logan di essere contento del ritorno di Quinn ma di non aver dimenticato il suo tradimento. Le dirà di non aver alcun problema con la moglie anzi di aver risolto le loro divergente e di avere un piano per il loro futuro. Katie invece gli racconterà tutti i suoi turbamenti riguardo Will e Bill, la sua famiglia e sulla grande sofferenza che le ultime vicende - che hanno visto lo Spencer sbattuto in prigione - hanno avuto sulla sua vita. Eric riuscirà a farla sfogare come nessun altro in questi pesanti mesi.

Le confidenze di Katie e il grande cuore della sorella di Brooke, spingeranno Eric a rivelarle il suo grande segreto. Nella puntata del 3 dicembre 2022 vedremo il Forrester convincersi a rivelare alla Logan di avere una disfunzione erettile. Il designer le confesserà di aver deciso di permettere a Quinn di fare l'amore con Carter, per non costringere sua moglie a rinunciare al sesso? Le dirà di aver fatto una scelta difficile ma l'unica in grado di salvare il loro matrimonio? Ma soprattutto come reagirà Katie?

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.