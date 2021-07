Beautiful Anticipazioni 20 luglio 2021: Katie è stanca di essere la seconda scelta di Bill!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e la Trama di Beautiful del 20 luglio 2021. Nella Puntata in onda su Canale 5, mentre il confronto tra Sally e Flo volge al peggio, quello tra Bill e Katie sembra senza alcuna via di uscita: la Logan non è disposta a perdonare!

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 19 luglio 2021. Nell'episodio in onda alle 14.05 su Canale5, Sally ormai vive nella menzogna. Bill supplica Katie di tornare insieme, ma lei ormai non si fida più dell'uomo che l'ha di nuovo tradita con sua sorella.

Beautiful Anticipazioni: Katie riflette su cosa fare con Bill e Brooke

Katie non ha concesso alcuna soddisfazione a Quinn. Quando la Fuller ha preteso da lei riconoscenza, la Logan l'ha smascherata, chiarendo di sapere la verità sul suo gioco: colpire sua sorella Brooke. Non è la sincerità ad aver spinto la designer a denunciare il tradimento, ma la sua smania di vendetta. Quinn non potrà certo sconfessare le parole della sua vittima, ma insisterà chiedendole se non sia stato un bene conoscere i veri sentimenti di suo marito e sua sorella. Poi le chiederà come ha intenzione di comportarsi. Katie non darà ne conferme ne risposte alla sua nemica, ma questo dialogo aprirà in lei un interrogativo: riuscirà a perdonare l'ennesimo tradimento di Bill e Brooke? Katie è crucciata da questa domanda, ma nel frattempo non ha, almeno per il momento, alcuna intenzione di avere un confronto con i due.

Katie non accetta di essere la seconda scelta di Bill, nella Puntata di Beautiful del 19 luglio 2021

Bill intanto non demorde, lo Spencer supplica ormai da giorni la Logan, spera infatti che la moglie creda alla storia del "momento di debolezza". In realtà, l'imprenditore, reduce da un cocente rifiuto, quello di Brooke, sta mentendo ancora un volta alla madre di suo figlio: Bill ha tentato di riconquistare Brooke, prima di tornare da Katie. La donna comunque, non ha nessuna intenzione di perdonare ne il marito, ne la sorella. Non si tratta del primo tradimento e lei non è più disposta ad accettare di essere la seconda scelta di Bill.

Beautiful Anticipazioni: Sally e la Dottoressa Escobar contro la povera Flo

Sally ribadirà con forza a Flo di aver agito i nome dell'amore. Vuole riconquistare Wyatt e ogni azione è lecita per riavere il suo compagno affianco. Flo, disgustata dalla ostinata crudeltà della nemica, insisterà dicendo che lo Spencer non merita queste bugie e che deve sapere al più presto. È per questo che, prenderà il suo cellulare e comincerà a scrivere al ragazzo. La stilista è in preda al panico ma, provvidenzialmente, in suo soccorso arriva la dottoressa Escobar. Quello che le due donne faranno alla povera Flo sarà terribile!

