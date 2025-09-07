TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | Ballando con le stelle | Ballando con le Stelle: Chi è Fabio Fognini? Età, Moglie, Figlie. Tutto sul Concorrente del Varietà di Rai1
Schede di riferimento
Ballando con le stelle
Ballando con le stelle
Anticipazioni TV

Ballando con le Stelle: Chi è Fabio Fognini? Età, Moglie, Figlie. Tutto sul Concorrente del Varietà di Rai1

Francesca Simone

Scopriamo qualcosa in più su Fabio Fognini, concorrente della nuova edizione del varietà di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, Ballando con le Stelle!

Ballando con le Stelle: Chi è Fabio Fognini? Età, Moglie, Figlie. Tutto sul Concorrente del Varietà di Rai1

Conosciamo meglio Fabio Fognini, l'ex tennista che fa parte del cast della nuova edizione del varietà di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, Ballando con le Stelle, stavolta come concorrente!

Fabio Fognini: Età, Famiglia ed Esordi del Concorrente di Ballando con le Stelle

Fabio Fognini è nato a Sanremo, in Liguria, il 24 maggio del 1987; quindi è del segno dei Gemelli ed ha 38 anni. I suoi genitori sono Silvana e Fulvio, il quale è stato fondamentale per la sua formazione da tennista. Ha iniziato a praticare questo sport da piccolissimo nella città in cui è cresciuto, Arma di Taggia, dimostrando sin da subito di avere un grane talento: ha vinto i campionati italiani Under 14 sia in singolare che in doppio. A 14 anni ha intrapreso ufficialmente la carriera tennistica, preferendo questa disciplina ad un'altra sua grande passione, quella per il calcio.

Ballando con le Stelle: La carriera di Fabio Fognini

Ha fatto il suo debutto tra i tennisti professionisti nel 2002, a 15 anni, ma ha conquistato il primo titolo nel 2005 al Futures Spain F1. Nel corso della sua carriera ha centrato numerosi obiettivi degni di nota, come ad esempio il 9° posto in singolare nel 2019 ed il 7° posto in doppio nel 2015, che lo hanno reso l'unico giocatore italiano presente nella top 10 di entrambe le specialità. Inoltre, è stato presente nella top 100 per 822 settimane e per 17 stagioni. Per 292 settimane e cinque stagioni è stato il miglior giocatore italiano in singolare. Ha conquistato titoli importanti, come ad esempio il Masters 1000 di Monte Carlo nel 2019. Quest'anno, all'inizio della stagione, ha subito un infortunio al piede. Nel mese di maggio ha annunciato che l'edizione del 2025 degli Internazionali d'Italia sarebbe stata l'ultima a cui avrebbe preso parte. A Wimbledon ha giocato il suo ultimo incontro contro il numero 2 al mondo, Carlos Alcaraz, perdendo, ma mettendolo in seria difficoltà. Il 9 luglio ha annunciato il suo ritiro dall'agonismo. Ad oggi è pronto per una nuova avventura, decisamente diversa, perché di altra natura, ossia televisiva: farà parte del cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle, trasmissione cult di Rai 1 condotta da Milly Carlucci.

Moglie, Figlie e Instagram di Fabio Fognini

Nel 2016 è convolato a nozze con l'ex tennista Flavia Pennetta. I due si sono poi trasferiti in Spagna, a Barcellona, dove, nel 2017, hanno messo al mondo il loro primo figlio, Federico. La coppia ha scelto questo nome in onore di un tennista morto a soli 28 anni, Federico Luzzi. Nel 2019 è nata la loro seconda figlia, Farah, e nel 2021 la terza, Flaminia. Il suo profilo Instagram ufficiale è @fabiofogna, e conta circa 682.000 follower.

Scopri le ultime news su Ballando con le stelle.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Ballando con le stelle
Ballando con le stelle
Francesca Simone
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Soap e Gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Loretta Goggi svela i veri motivi dell’addio a Tale e Quale Show: "Negli ultimi anni ero in imbarazzo"
news VIP Loretta Goggi svela i veri motivi dell’addio a Tale e Quale Show: "Negli ultimi anni ero in imbarazzo"
Uomini e Donne, Gianmarco e Cristina sempre più lontani: i fan sono stufi e chiedono chiarezza!
news VIP Uomini e Donne, Gianmarco e Cristina sempre più lontani: i fan sono stufi e chiedono chiarezza!
Beautiful Anticipazioni Puntata dell'8 settembre 2025: Bill difende Poppy ma non si starà sbagliando?
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata dell'8 settembre 2025: Bill difende Poppy ma non si starà sbagliando?
Rosamunde Pilcher - Un amore di maggiordomo: Ecco la Trama del film di oggi, 7 settembre 2023, su Canale5 prima di Innocence
anticipazioni TV Rosamunde Pilcher - Un amore di maggiordomo: Ecco la Trama del film di oggi, 7 settembre 2023, su Canale5 prima di Innocence
Can Yaman a Venezia con Sara Bluma, red carpet di coppia e nuove confessioni su Sandokan
news VIP Can Yaman a Venezia con Sara Bluma, red carpet di coppia e nuove confessioni su Sandokan
Beautiful: Brooke a Venezia 82, Katherine Kelly Lang illumina il Festival del Cinema con un nuovo look
anticipazioni TV Beautiful: Brooke a Venezia 82, Katherine Kelly Lang illumina il Festival del Cinema con un nuovo look
La Notte nel Cuore Anticipazioni 7 settembre 2025: Nihayet affila i coltelli contro Hikmet, si prenderà la sua vendetta!
anticipazioni TV La Notte nel Cuore Anticipazioni 7 settembre 2025: Nihayet affila i coltelli contro Hikmet, si prenderà la sua vendetta!
Uomini e Donne, Morena Farfante e Francesco Relli si sono lasciati: l'annuncio sui social
news VIP Uomini e Donne, Morena Farfante e Francesco Relli si sono lasciati: l'annuncio sui social
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV