Ballando con le Stelle: Chi è Fabio Fognini? Età, Moglie, Figlie. Tutto sul Concorrente del Varietà di Rai1

Conosciamo meglio Fabio Fognini, l'ex tennista che fa parte del cast della nuova edizione del varietà di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, Ballando con le Stelle, stavolta come concorrente!

Fabio Fognini: Età, Famiglia ed Esordi del Concorrente di Ballando con le Stelle

Fabio Fognini è nato a Sanremo, in Liguria, il 24 maggio del 1987; quindi è del segno dei Gemelli ed ha 38 anni. I suoi genitori sono Silvana e Fulvio, il quale è stato fondamentale per la sua formazione da tennista. Ha iniziato a praticare questo sport da piccolissimo nella città in cui è cresciuto, Arma di Taggia, dimostrando sin da subito di avere un grane talento: ha vinto i campionati italiani Under 14 sia in singolare che in doppio. A 14 anni ha intrapreso ufficialmente la carriera tennistica, preferendo questa disciplina ad un'altra sua grande passione, quella per il calcio.

Ballando con le Stelle: La carriera di Fabio Fognini

Ha fatto il suo debutto tra i tennisti professionisti nel 2002, a 15 anni, ma ha conquistato il primo titolo nel 2005 al Futures Spain F1. Nel corso della sua carriera ha centrato numerosi obiettivi degni di nota, come ad esempio il 9° posto in singolare nel 2019 ed il 7° posto in doppio nel 2015, che lo hanno reso l'unico giocatore italiano presente nella top 10 di entrambe le specialità. Inoltre, è stato presente nella top 100 per 822 settimane e per 17 stagioni. Per 292 settimane e cinque stagioni è stato il miglior giocatore italiano in singolare. Ha conquistato titoli importanti, come ad esempio il Masters 1000 di Monte Carlo nel 2019. Quest'anno, all'inizio della stagione, ha subito un infortunio al piede. Nel mese di maggio ha annunciato che l'edizione del 2025 degli Internazionali d'Italia sarebbe stata l'ultima a cui avrebbe preso parte. A Wimbledon ha giocato il suo ultimo incontro contro il numero 2 al mondo, Carlos Alcaraz, perdendo, ma mettendolo in seria difficoltà. Il 9 luglio ha annunciato il suo ritiro dall'agonismo. Ad oggi è pronto per una nuova avventura, decisamente diversa, perché di altra natura, ossia televisiva: farà parte del cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle, trasmissione cult di Rai 1 condotta da Milly Carlucci.

Moglie, Figlie e Instagram di Fabio Fognini

Nel 2016 è convolato a nozze con l'ex tennista Flavia Pennetta. I due si sono poi trasferiti in Spagna, a Barcellona, dove, nel 2017, hanno messo al mondo il loro primo figlio, Federico. La coppia ha scelto questo nome in onore di un tennista morto a soli 28 anni, Federico Luzzi. Nel 2019 è nata la loro seconda figlia, Farah, e nel 2021 la terza, Flaminia. Il suo profilo Instagram ufficiale è @fabiofogna, e conta circa 682.000 follower.

