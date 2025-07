Andrea Camilleri: il 6 settembre Rai 1 e il Teatro Antico di Taormina celebrano i suoi 100 anni

Anticipazioni TV

Sono state annunciate le prime iniziative per il centenario della nascita di Andrea Camilleri, che sarà festeggiato su Rai 1, sul palco del Teatro Antico di Taormina e a Roma alla Casa del Cinema. La data è il 6 settembre, ma gi omaggi andranno avanti per diversi giorni.

Il 6 settembre Andrea Camilleri avrebbe compiuto 100 anni, e sarebbe stato festeggiato degnamente e a lungo. Lo scrittore siciliano ci ha però lasciato nel mese di luglio del 2019, ma ciò non significa che non gli verrà reso omaggio, e infatti sono state annunciate oggi alcune delle iniziative che compongono il programma del Centenario Camilleri, promosso dal Fondo Andrea Camilleri con il Comitato Nazionale Camilleri 100, presieduto da Felice Laudadio.

Le iniziative per il centenario di Andrea Camilleri

Andrea Camilleri era un artista a tutto tondo, e quindi non soltanto uno scrittore ma anche un soggettista, uno sceneggiatore, un regista, un fumettista e un attore. Per questo verrà ricordato attraverso il cinema, la tv e il teatro.

Il documentario Camilleri 100 di Francesco Zippel

Su Rai 1, proprio il 6 settembre e in prima serata, andrà in onda il documentario Camilleri 100 di Francesco Zippel, che contiene le testimonianze di Francesco Bruni, Giancarlo De Cataldo, Maurizio De Giovanni, Donatella Finocchiaro, Fiorello, Fabrizio Gifuni, Melania G. Mazzucco, Michele Riondino, Sergio Rubini, Luca Zingaretti, dello stesso Andrea Camilleri e delle sue due nipoti Alessandra e Arianna Mortelliti.

Inutile dire che esiste un legame speciale fra Rai 1 e Camilleri, e infatti proprio sul primo canale del nostro servizio pubblico hanno avuto grande successo le due serie del Commissario Montalbano, che ovviamente verranno replicate durante l'autunno.

Prodotto da Rai Documentari, Camilleri 100 avrà la sua anteprima, il 5 settembre al Teatro Antico di Taormina. A organizzare l'evento sono Gianna Fratta, direttrice artistica della Fondazione Taormina Arte, e Felice Laudadio, presidente del Comitato Nazionale Camilleri 100. La proiezione sarà solo uno degli appuntamenti di una settimana interamente dedicata ad Andrea Camilleri, durante la quale verranno ripresentati i 37 episodi del Commissario Montalbano interpretato da Luca Zingaretti e i 12 del Giovane Montalbano impersonato da Michele Riondino.

Il concerto e il reading al Teatro Antico di Taormina

Sempre il Teatro Antico di Taormina ospiterà, il 5 settembre, un concerto dal titolo Zara Zabara, durante il quale il pubblico ascolterà 12 canzoni in onore di Montalbano composte e interpretate dalla cantautrice Olivia Sellerio. Il giorno successivo, gli attori Sonia Bergamasco, Alessio Boni, Donatella Finocchiaro e Massimo Venturiello festeggeranno il centenario dello scrittore leggendo diversi suoi brani, mentre il Maestro Franco Piersanti, autore delle musiche del Commissario Montalbano, le eseguirà dirigendo l'Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele di Messina.

Le celebrazioni a Roma

Anche la città di Roma, dove Camilleri si trasferì per frequentare l'Accademia d’Arte Drammatica e dove abitò per tutta la vita, celebrerà degnamente lo scrittore. La Casa del Cinema a Villa Borghese, nel suo teatro all'aperto Ettore Scola, proporrà, il 6 settembre alle 21:00, la visione dell'ultimo spettacolo teatrale dell'autore siciliano, che nel 2018 ha portato in scena al Teatro Greco di Siracusa il monologo Conversazione su Tiresia, da lui scritto e interpretato. Accompagnato dalle musiche di Roberto Fabbriciani, era stato affidato a Roberto Andò per la regia teatrale e a Stefano Vicario per la regia televisiva. La proiezione di Conversazione su Tiresia sarà preceduta da un backstage inedito sulla sua lavorazione. A presentarlo saranno lo stesso Andò insieme al produttore Carlo Degli Esposti e a Roberto Fabbriciani.