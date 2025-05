Andrea Bocelli 30 - The Celebration: questa sera su Canale 5, il secondo appuntamento

Anticipazioni TV

Secondo appuntamento con Andrea Bocelli 30 - The Celebration - oggi, sabato 31 maggio, in prima serata su Canale5.

Dopo il grande successo della prima serata, lo show evento dedicato a una delle voci più amate al mondo torna con un nuovo emozionante appuntamento. “Andrea Bocelli 30 - The Celebration” andrà in onda oggi, sabato 31 maggio, in prima serata su Canale 5, regalando al pubblico un’altra serata straordinaria nel segno della musica e della bellezza.

Andrea Bocelli 30 - The Celebration, gli ospiti del secondo appuntamento

A guidare il racconto sarà ancora una volta Michelle Hunziker, che accompagnerà i telespettatori in un viaggio coinvolgente e suggestivo, pensato per celebrare i trent’anni di carriera di Andrea Bocelli. Il tenore, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, ha scelto di festeggiare questo importante traguardo nella sua terra, a Lajatico, in Toscana, sul suggestivo palco del Teatro del Silenzio. Una cornice simbolica e personale, dove arte, emozione e natura si fondono in modo unico.

Durante la serata, Bocelli si esibirà in alcuni dei brani più celebri del suo vasto repertorio, ma non mancheranno momenti inediti e sorprese, grazie a straordinari duetti con ospiti di fama internazionale che hanno voluto essere al suo fianco per omaggiarlo. Sul palco, infatti, saliranno nomi amatissimi come Tiziano Ferro, Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Will Smith, Lang Lang, Virginia Bocelli, Russell Crowe, Sofia Vergara, Matteo Bocelli, José Carreras, Aida Garifullina, Sofia Carson, Franco Vassallo, Mariam Battistelli e David Foster.

Una serata all’insegna della musica, ma anche dell’affetto e della gratitudine. Attraverso i racconti, le immagini e le performance, lo spettatore sarà accompagnato in un percorso che ripercorre le tappe fondamentali della carriera di Bocelli: dagli esordi fino ai riconoscimenti internazionali, passando per le collaborazioni più significative e i momenti che hanno segnato la sua vita artistica e personale.

L’evento è prodotto da Friends TV per RTI, in collaborazione con Veronica Berti per Almud, Francesco Pasquero per Maverick, Mercury Studio e Impact Production. Un lavoro corale che unisce qualità artistica, emozione e una produzione di altissimo livello.

Andrea Bocelli 30 - The Celebration è molto più di un semplice show: è un tributo alla musica, alla perseveranza e al talento di un artista che ha saputo conquistare il cuore del pubblico di ogni parte del mondo. Una celebrazione che unisce generazioni diverse, grazie a un linguaggio universale capace di emozionare e ispirare.