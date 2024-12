Amici 24, in onda oggi su Canale 5 la nuova puntata: tra gli ospiti in studio i Negramaro

Anticipazioni TV

Oggi, domenica 22 dicembre 2024, su Canale 5 andrà in onda l'ultima puntata dell'anno del pomeridiano di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 24esima edizione. Tra gli ospiti in studio il conduttore e Iena Nicolò De Devitiis e la band Negramaro, che presenteranno il loro ultimo singolo "Marziani".

Le anticipazioni della puntata di oggi di Amici 24

È tutto pronto per la nuova e attesissima puntata del pomeridiano di Amici 24, che andrà in onda oggi alle 14 su Canale 5. Dopo l'eliminazione di Diego Lazzari, i 16 allievi del talent show di Maria De Filippi sono: Alessia, Chiara, Daniele, Alessio, Francesca, Teodora e Dandy per la categoria ballo; Vybes, Ilan Muccino, Chiamamifaro, Luk3, SenzaCri, TrigNO, Nicolò, Antonia, Jacopo Sol e Mollenback per la categoria canto.

A giudicare la gara di canto una commissione speciale composta da Paola Turci, Gabry Ponte e la Iena Nicolò De Devitiis, mentre quella di ballo l'etoile Eleonora Abbagnato, direttrice della scuola e del corpo di ballo dell'Opera di Roma. A valutare invece le sfide che vedranno protagonisti i cantanti Antonia, Vybes e Chiamamifaro sarà l'H&R manager epic Sony Music Italy Vittorio Farachi, la cantautrice Federica Camba e la manager e talent scout Carla Armogida.

Super ospiti in studio l'amatissima band salentina, i Negramaro, che si esibiranno sulle note del loro nuovo singolo "Marziani". A giudicare infine le sfide di ballo di Alessio e Teodora saranno Andrea Alemanno di World of Dance e la coreograda Maura Paparo. Stando alle anticipazioni, oggi ci sarà una nuova eliminazione.

Chi sarà l'allievo/a a lasciare definitivamente il talent show di Maria De Filippi? Per saperne di più non ci resta che attendere la nuova puntata del pomeridiano di Amici. L'appuntamento è per oggi, domenica 22 dicembre 2024, alle 14 su Canale 5. Non mancate!

