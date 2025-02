Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: la nuova tappa cerca il Miglior Ristorante lungo la Riva Trentina Del Garda

Anticipazioni TV

La nuova tappa della decima stagione di Alessandro Borghese - 4 Ristoranti arriva sulla riva trentina del lago di Garda, alla ricerca del miglior ristorante della zona. Scopriamo insieme chi saranno i ristoranti e i ristoratori in gara nella puntata in onda su Sky e in Streaming su NOW il 16 febbraio 2025.

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti arriva domenica 16 febbraio 2025 sulla riva trentina del Lago di Garda per cercare il miglior ristorante della zona. La puntata va in onda su Sky – su Sky Uno alle ore 21.15 – e in Streaming solo su NOW e ci porta alla scoperta di questo spettacolare scorcio sul lago, che si fonde con la cornice costituita dalle Dolomiti. Qui, tra splendi borghi come Riva del Garda e Torbole sul Garda, si andrà alla scoperta delle tipicità della zona come la carne salada, i bigoli con le sarde, gli strangolapreti ai broccoli sino ad arrivare alle varietà di pesce di lago. Tutti piatti gustosissimi e tradizionali che chef Borghese assaggerà durante questo nuovo tappa.

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: la nuova tappa arriva sulla riva trentina del Garda

La nona tappa di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti arriva sulla riva trentina del Garda e ci porta alla scoperta del miglior ristorante della zona. In gara, nella puntata del 16 febbraio 2025, ci saranno La cort cucina e vino di David, l’Osteria La Contrada di Luca, l’Osteria Il Gallo di Gildo e il Ristorante Molo Paradiso di Albina.

I quattro ristoranti e i quattro ristoratori si sfideranno a colpi di gusto e originalità. Le regole della gara sono sempre le stesse. Tutti i concorrenti ceneranno o pranzeranno nei locali degli avversari e lo valuteranno con un punteggio da 0 a 10 su quattro categorie: location, menu, servizio e conto. A queste si aggiungerà la categoria piatto special che in questa puntata saranno gli strangolapreti burro e salvia, pasta fresca dalle origini rurali. I voti rimarranno segreti sino al tavolo di confronto mentre i giudizi di Alessandro Borghese saranno resi noti alla fine, quando verrà eletto il vincitore. Ma chi saranno i concorrenti in gara oggi?

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: ecco chi sono i ristoranti e i ristoratori della riva trentina del Garda

La Cort Cucina e Vino di David – chef e titolare – è all’interno di un’intima corte nel cuore di Riva del Garda . È un ristorante aperto recentemente, arredato in modo elegante. Al suo interno è presente un bar dove poter gustare buon vino, seguendo il concept di vineria e cicchetteria, con prodotti preparati al momento. La proposta culinaria mescola sapori autentici della tradizione con una loro rivisitazione moderna ;

L'Osteria La Contrada di Luca, titolare da oltre vent'anni, è in pieno centro e ha due grandi sale arredate in modo differente l'una dall'altra. Una è in stile classico, l'altra è più contemporanea. La proposta è tradizionale, con piatti tipici sempre presenti nel menù e non mancano piatti preparati con il pesce di lago;

L'Osteria Il Gallo di Gildo – chef del locale – è una location storica con un grande dehors all'interno di una graziosa piazzetta, non molto frequentata dai turisti. Le sale interne sono in stile rustico ma accogliente. La proposta culinaria mescola piatti tipici locali con i classici della cucina italiana;

Il Ristorante Molo Paradiso di Albina – titolare insieme al marito –è situato al piano terra dell'Hotel Paradiso a Torbole e ha una vista mozzafiato sul lago e sulle montagne. L'arredamento è vintage e moderno mentre la sua cucina è un mix di tradizione trentina e cucina mediterranea, con rivisitazione dei grandi classici italiani e un'ampia scelta di pesce di lago.

Il viaggio gastronomico di Alessandro Borghese - 4 Ristoranti, la prossima settimana, arriverà a Cremona e provincia per l’ultima tappa del ciclo delle puntate classiche. Nei prossimi mesi vedremo le altre due puntate-evento, una dedicata alla pasta fresca e l’altra alle osterie veraci di Roma Est, con Lillo come special guest.

Alessandro Borghese - 4 Ristoranti va in onda ogni domenica, alle ore 21.15 su Sky e in Streaming solo su NOW.