Alberto Angela torna a Natale con "Stanotte a Roma", mercoledì 25 dicembre su Rai1

Anticipazioni TV

Stanotte a Roma, una serata evento prodotta da Rai Cultura, in onda mercoledì 25 dicembre in prima serata su Rai 1.

Un viaggio nelle atmosfere notturne della città eterna: Alberto Angela torna a Natale con "Stanotte a Roma", una serata evento prodotta da Rai Cultura, in onda mercoledì 25 dicembre in prima serata su Rai 1.

Stanotte a Roma: la serata evento questa sera su Rai1

Dopo "Stanotte a San Pietro", dedicato alle meraviglie del Vaticano, Alberto Angela torna nella capitale di notte, per un dialogo a tu per tu con le meraviglie della Roma antica, barocca e contemporanea, quando la città avvolta nel silenzio torna a rispecchiarsi nella sua storia millenaria.

È l’occasione per incontrare grandi protagonisti di oggi e di raccontare insieme a loro i tanti piani attraverso i quali Roma ha saputo farsi amare dai suoi abitanti e dai viaggiatori di ogni tempo e luogo. È un viaggio attraverso la storia, l’arte, la musica e il cinema, che di volta in volta hanno offerto un’immagine originale di questa città dalla bellezza sfolgorante.

Tanti i set notturni esplorati da Alberto Angela: Castel Sant'Angelo, la scalinata di Trinità dei Monti, il Colosseo, il Foro Romano, il Campidoglio, il Pantheon, la Fontana di Trevi, la Galleria Borghese, La Bocca della Verità, l'isola Tiberina, il fontanone del Gianicolo, Piazza Navona, la Galleria Doria Pamphili.

Non mancano destinazioni meno conosciute come l’ipogeo di Via Dino Compagni, Piazza Mincio con gli edifici progettati dall’architetto Gino Coppedè, la villa-museo di Alberto Sordi.

Tanti anche gli artisti che accompagnano Alberto Angela nel suo itinerario notturno. Tra gli altri, Claudio Baglioni, protagonista di una performance musicale all’interno del Colosseo. E poi Giancarlo Giannini, già co-protagonista di tutti gli speciali della serie "Stanotte a…" in un percorso sulle tracce della Roma cinematografica. Edoardo Leo ed Emanuela Fanelli, interpreti della scena romana contemporanea.

Tosca è protagonista di un omaggio musicale a Gabriella Ferri, Antonella Ruggiero, interprete di un'emozionante versione di "Vacanze Romane", Eleonora Abbagnato e la scuola dell'Opera di Roma danzano su musiche di Ennio Morricone alle Terme di Caracalla.

Si chiude con i canti di Natale dei Pueri Cantores della Cappella Musicale pontificia Sistina. "Stanotte a Roma" è una produzione realizzata dalla Rai, diretta da Gabriele Cipollitti, con la fotografia di Marco Grizi. Scritta da Alberto Angela con Fabio Buttarelli, Luca Di Ciaccio, Vito Lamberti, Aldo Piro, Emilio Quinto.

La serata evento di Stanotte a Roma ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.30 su Rai1