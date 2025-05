Affari Tuoi: la puntata speciale di domenica 4 maggio, in prima serata su Rai1

Anticipazioni TV

L'appuntamento con Stefano De Martino e Affari tuoi Speciale è per questa sera, domenica 4 maggio, alle 20.35 su Rai 1.

Domenica 4 maggio alle ore 20.35 su Rai 1 torna l’appuntamento con il grande intrattenimento del weekend: Affari Tuoi – Speciale, condotto da Stefano De Martino, pronto a guidare il pubblico in una serata ricca di emozioni, risate e colpi di scena. Lo show, amatissimo dai telespettatori, propone una versione speciale del celebre game show, impreziosita dalla partecipazione di ospiti d’eccezione e da momenti musicali coinvolgenti.

Affari Tuoi, la puntata speciale, questa sera su Rai: gli ospiti

A rendere ancora più frizzante la serata ci penseranno alcuni dei volti più noti e amati dello spettacolo e della comicità italiana: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Vincenzo De Lucia, Giovanni Esposito, Peppe Iodice, Federica Nargi, Carmen Di Pietro e Carlo Amleto. Ognuno di loro sarà protagonista di una particolare dinamica legata al gioco, aggiungendo un tocco di ironia e imprevedibilità allo svolgimento della puntata.

Il cuore della serata resta il tradizionale gioco dei pacchi, che vedrà come sempre un concorrente rappresentare la regione sorteggiata. Tra risate, tensioni e sorprese, si giocherà per vincere il montepremi finale, sempre con il supporto degli ospiti, coinvolti attivamente nel sostegno del concorrente in gara.

A impreziosire l’atmosfera ci saranno anche momenti musicali dal vivo grazie alle esibizioni di Serena Brancale, Sal Da Vinci e Stash, che porteranno in studio alcuni brani ormai iconici e legati al successo del programma: rispettivamente “Anema e core”, “Rossetto e caffè” e “Tu con chi fai l’amore”. Canzoni capaci di evocare emozioni e far ballare il pubblico da casa.

La colonna sonora della serata sarà affidata alla maestria di Pino Perris e della sua orchestra, che accompagneranno con classe e brio ogni momento dello show.

Affari Tuoi – Speciale è un programma realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, e si conferma uno degli appuntamenti più seguiti e apprezzati del palinsesto Rai, capace di unire gioco, spettacolo e grandi ospiti in un mix perfetto di leggerezza e partecipazione.

Appuntamento quindi da non perdere: domenica 4 maggio su Rai 1 alle 20.35 con Stefano De Martino e una serata che promette emozioni, divertimento e tante sorprese!