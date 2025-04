Affari Tuoi, il game show condotto da Stefano De Martino torna in prima serata su Rai1

Anticipazioni TV

Stefano De Martino torna in prima serata con il game show campione di ascolti.

Stefano De Martino è pronto a spiccare un nuovo volo nella sua carriera televisiva. Dopo aver salutato — con grande emozione e qualche lacrima — il pubblico di Stasera Tutto è Possibile su Rai 2, il conduttore napoletano si prepara a vivere una fase professionale ancora più ambiziosa. Il suo nome, ormai sempre più associato a programmi di successo, si fa largo nella fascia d’élite del prime time di Rai 1, quella riservata ai grandi protagonisti della tv generalista.

Stefano De Martino torna in prima serata con Affari Tuoi: l'appuntamento è per venerdì 2 maggio su Rai1

Mentre si attende di scoprire quali saranno i suoi prossimi progetti per la nuova stagione televisiva, arriva già un'importante conferma: De Martino sarà al timone di una serie di appuntamenti in prima serata con Affari Tuoi, storico e amatissimo format del servizio pubblico. Dopo gli ascolti straordinari registrati dallo speciale della Lotteria Italia trasmesso il 6 gennaio, la Rai ha colto al volo l’occasione per replicare quel successo, puntando su un programma che, serata dopo serata, continua a tenere incollati milioni di spettatori. Il game show tornerà quindi in prima serata venerdì 2 maggio.

Affari Tuoi infatti vive un momento d'oro: il programma, rilanciato con una formula rinnovata e una conduzione fresca, ha saputo conquistare il pubblico in maniera sorprendente, superando ampiamente le previsioni e portando a casa risultati eccezionali in termini di share e telespettatori. Un autentico fenomeno di ascolti che ha convinto i vertici Rai a sfruttarne il traino anche nella collocazione serale, strategica per mantenere alto il livello di attenzione sul palinsesto in vista del ritorno di Milly Carlucci e del suo attesissimo Sognando Ballando con le Stelle, previsto sette giorni più tardi.

La scelta di affidare a De Martino questo importante ruolo serale non è soltanto un premio alla sua crescita professionale, ma anche una mossa intelligente per testare la sua capacità di gestire un pubblico ancora più ampio e variegato. Si tratta di un nuovo banco di prova decisivo, che potrebbe spalancargli le porte di ulteriori progetti di prestigio sulla rete ammiraglia della Rai. Ora, con Affari Tuoi in prima serata, Stefano De Martino avrà l'occasione di confermare tutto il suo valore anche in una collocazione tanto prestigiosa quanto esigente.