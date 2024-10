News TV

Quinto appuntamento con Carlo Conti e il suo ‘Tale e Quale Show’, il varietà di Rai1 in onda oggi, venerdì 18 ottobre alle 21.25.

Negli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma tutto è pronto per il quinto appuntamento con Carlo Conti e il suo Tale e Quale Show, il varietà di Rai1 in onda oggi, venerdì 18 ottobre alle 21.25.

Tale e Quale Show: le anticipazioni della quinta puntata, venerdì 18 ottobre

Carlo Conti conduce il quinto appuntamento con Tale e Quale Show, in onda in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma venerdì 11 ottobre alle 21.20 su Rai 1.

Nuove sfide aspettano gli 11 artisti protagonisti di Tale e Quale Show, il varietà condotto da Carlo Conti e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda venerdì 18 ottobre alle 21.25 su Rai 1, dagli studi televisivi "Fabrizio Frizzi” di Roma.

In vetta alla classifica provvisoria c’è attualmente Verdiana (che ha vinto 7 giorni fa grazie a una magistrale interpretazione di Antonella Ruggiero), seguita da Feisal Bonciani e Kelly Joyce. Ma i margini sono ristretti, i punti in palio ancora moltissimi, e tutto può ancora cambiare.



In questo nuovo appuntamento Simone Annicchiarico interpreterà Tony Renis, Massimo Bagnato diventerà Geolier, Thomas Bocchimpani si metterà alla prova con Justine Timberlake, Feisal Bonciani tornerà sul palco con Pharrel Williams, Kelly Joyce si trasformerà in Stromae, Justine Mattera sarà Heather Parisi, Giulia Penna si calerà nei i panni di Elisa, Roberto Ciufoli si traformerà in Achille Lauro, Amelia Villano dovrà interpretare Giusy Ferreri, Verdiana proverà a mantenere la testa della classifica con Mariah Carey e Carmen di Pietro proporrà Alan Sorrenti.

Come sempre, tutte le performance saranno dal vivo, accompagnate dalle orchestrazioni del maestro Pinuccio Pirazzoli, e ogni dettaglio della trasformazione sarà curato da un team di professionisti tra costumisti, truccatori, parrucchieri, coreografi e vocal coach. A seguire gli artisti nel loro percorso ci saranno i coach vocali Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, oltre all’actor coach Emanuela Aureli. A valutare le performance, i giudici del programma: Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.

A loro si affiancherà, come di consueto, il quarto giurato, che in questa puntata sarà rappresentato da Gabriele Cirilli, di ritorno sul palco di "Tale e Quale Show" in una veste inedita.



Inoltre, il pubblico da casa avrà un ruolo fondamentale, potendo votare tramite Facebook e X: i tre artisti più apprezzati riceveranno punti bonus che potrebbero rivelarsi decisivi. Tra i volti del cast anche il comico Massimo Bagnato e l’attrice Carmen Di Pietro, che vanta una lunga carriera nel mondo dello spettacolo.

La quinta puntata di Tale e Quale Show ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.25 su Rai1