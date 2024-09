Suzuki Music Party: ecco tutti i cantanti che si esibiranno nell'evento condotto da Amadeus

News TV

Amadeus sul NOVE sarà al timone anche di una serata dedicata alla musica: Suzuki Music Party. Scopriamo insieme tutti i cantanti e gli ospiti dell'evento!

Oggi, martedì 17 settembre, si registrerà il Suzuki Music Party, l'evento musicale che andrà in onda sul NOVE con la conduzione di Amadeus e di Ilenia Pastorelli. All'arena Cloud Allianz a Milano, i 15 artisti annunciati nelle scorse settimane si esibiranno in quella che il conduttore ha definito come "una grande festa della musica" presentando in anteprima le loro hit.

Suzuki Music Party, ecco la scaletta degli artisti che si esibiranno all'evento

L'evento sarà registrato oggi e andrà in onda domenica 22 settembre, rendendo doppio l'esordio di Amadeus sul NOVE, visto che nella stessa serata inizierà anche Chissà chi è?, l'ex Soliti Ignoti reso famoso da Amadeus in Rai. Al Suzuki Music Party si esibiranno 15 cantanti che presenteranno in anteprima le loro hit autunnali. Tra di loro Anna, Tananai, Fiorella Mannoia, Lazza e molti altri.

Amadeus ha anche rivelato, attraverso i suoi social, che alcuni dei 15 artisti hanno deciso di presentarsi con una collaborazione, incidendo un brano insieme. La scaletta completa, non in ordine di uscita prevede, oltre ai cantanti citati sopra anche Clara, La rappresentante di Lista, Tredici Pietro, Francesca Michielin, Mecna, Fusasca, Paola e Chiara, Big Mama, Benji&Fede, Emis Killa, Achille Lauro, Ornella Vanoni, Simba La Rue, Massimo Pericolo, Baby Gang e Merk & Kremont.

Amadesu svela i dettagli dei programmi che condurrà sul NOVE

Domenica 1°settembre, Amadeus ha pubblicato sui social un video nel quale svelava alcuni dettagli sui programmi che andrà a condurre sul NOVE. Oltre a Suzuki Music Party, l'ex direttore di Sanremo 2024 si occuperà anche di riportare in auge La Corrida e condurrà una sua versione di I Soliti Ignoti, dal titolo Chissà chi è ?

Su Instagram, il conduttore ha raccontato:

"Televisivamente inizio il 22 settembre con un gioco che conoscete tutti quanti, un gioco divertente che ho condotto per tanti anni. Ricordate? Dovete indovinare i mestieri di 8 identità, poi, anche attraverso una serie di indizi, capire chi di loro è parente del parente misterioso. Sarà lo stesso gioco che tutti voi conoscete, ma cambia il titolo. Diventa Chissa chi è. Perciò, io diro 'chissà chi è l'idraulico?' [..] E noi ci divertiremo a scoprire il mestiere di queste 8 identità. Ripeto, da domenica 22 settembre, sul NOVE"

Infine, il conduttore ha ricordato del suo terzo impegno sul NOVE: sarà al timone della nuova edizione de La Corrida: il programma andrà in onda sempre sul canale di Discovery e Amadeus si è detto emozionato al pensiero di raccogliere l'eredità di Corrdao e portare avanti questa storica trasmissione. La nuova edizione de La Corrida arriverà sul NOVE a partire da fine ottobre.