Pomeriggio 5, Myrta Merlino pronta per la nuova stagione: "Faremo dei cambiamenti. Ora mi sento a casa"

La conduttrice Myrta Merlino annuncia grandi cambiamenti per la nuova stagione di Pomeriggio 5, che partirà il prossimo 2 settembre su Canale 5.

È tutto pronto per la nuova stagione di Pomeriggio 5, che tornerà in onda lunedì 2 settembre 2024 su Canale 5. Al timone Myrta Merlino che, in un'intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha parlato del debutto dell’anno scorso fino ai cambiamenti previsti nel popolare show.

L'annuncio di Myrta Merlino

Myrta Merlino è pronta a tornare in onda con Pomeriggio 5 da lunedì 2 settembre 2024 alle ore 16:55 per il secondo anno consecutivo. Intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, la conduttrice ha annunciato che il programma, che era stato a lungo condotto da Barbara d'Urso, avrà uno stile nuovo:

Stavolta sono pronta a partire in una realtà più strutturata. Ho fatto il mio programma e mi sento a casa. L'anno scorso sono entrata in punta di piedi perché per me era un'esperienza del tutto nuova. Il programma ha ormai dall'anno scorso la sua identità consolidata. Ma faremo dei piccoli cambiamenti. Per esempio nello studio, che immagino più vivo e vivace: al centro ci sarà "un segno", "un oggetto" attorno a cui si avvicenderanno persone e succederanno cose…

La Merlino ha poi continuando confermando la presenza in studio di Eleonora Giorgi, che sta lottando contro un tumore al pancreas, e di Antonio Caprarica, esperto di reali inglesi. Non solo. La conduttrice ha rivelato che Pomeriggio 5 si occuperà anche di cronaca nera:

Parleremo con diversi esperti anche delle elezioni americane perché sono come un grande romanzo popolare. Io parto sempre dai fatti, con rigore e onestà intellettuale. Verità e puntualità nella ricostruzione delle vicende vengono prima di tutto. Lo dico sempre ai miei inviati che sono i miei occhi e le mie orecchie sul campo: non bisogna inseguire piste non verificate alla ricerca di fantomatici scoop. Bisogna mettersi al riparo dalle fake news, con la qualità e l’affidabilità. Credo tantissimo nella forza delle donne e sicuramente continueremo a raccontare le storie di violenze e di femminicidi.

Pomeriggio 5 torna a settembre su Canale 5

Con queste premesse, Myrta Merlino e Pomeriggio 5 si preparano a tornare in onda su Canale 5 per regalare al pubblico una nuova stagione ricca di contenuti. Il debutto è quindi alle porte, ma lontano dalla corazzata de La Vita in Diretta di Alberto Matano, con la quale dovrà ancora scontrarsi in una sfida all’ultimo share.