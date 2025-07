Marateale 2025, Francesco Amato sul successo di Imma Tataranni: "Una grande avventura nata dall'amore per la Basilicata"

News TV

Francesco Amato è il regista della fortunata fiction Rai Imma Tataranni - Sostituto Procuratore. Lo abbiamo incontrato nel corso di una Masterclass in cui ha dialogato con Margherita Romaniello, Presidente della Lucana Film Commission, dell'importanza del legame tra cinema e territorio.

Imma Tataranni - Sostituto Procuratore è una delle fiction italiane più amate dal pubblico di Rai1: giunta alla sua quinta e ultima stagione, la fiction inizierà a settembre le riprese e, in occasione della 17esima edizione del Marateale 2025 - Premio Internazionale Basilicata, abbiamo incontrato Francesco Amato, regista della serie, che ha dialogato con Margherita Romaniello, Presidente di Lucana Film Commission, sul profondo legame che intercorre tra cinema e territorio.

Marateale 2025, Francesco Amato racconta il successo di Imma Tataranni - Sostituto Procuratore

Poche serie sono profondamente radicate nella città e nel territorio in cui sono ambientate più di Imma Tataranni - Sostituto Procuratore. La fiction diretta da Francesca Amato e con protagonisti Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo, Alessio Lapice e Barbara Ronchi è diventata rapidamente un successo, tanto da collezionare ottimi ascolti anche nel corso delle repliche estive. A settembre inizieranno le riprese della quinta e ultima stagione e Francesco Amato ha già anticipato che non si concluderanno prima della primavera del 2026.

Parlando dell'esperienza che è stata dirigere Imma Tataranni - Sostituto Procuratore, Francesco Amato ha rivelato: " Per me è stata un'esperienza totalizzante, a 360°. E, sostanzialmente, è andata molto bene, perché quando abbiamo esordito all'inizio diciamo, in pochi credevano in noi. Era il 2017 quando io ho lessi i romanzi di Mariolina Venezia e quindi dal 2017 al 2025, sono trascorsi otto anni, ne passerà almeno ancora uno, dato che stiamo per cominciare a girare la quinta stagione, che terminerà la sua fase di lavorazione nel marzo del 2026. Saranno passati nove anni, è un tempo lungo e non è comune fare un lavoro del genere sugli stessi personaggi per così tanto tempo. Credo che nel passato della nostra televisione l'unico esempio è stato Montalbano, che è stato diretto da Alberto Sironi, in maniera ininterrotta. Un regista che è rimasto a bordo di una stessa nave per così tanto tempo è un'eccezione. Poi, ecco, è un'esperienza talmente grande che è difficile poterla definire in poco tempo. Questa che si è creata è una squadra, è una famiglia che avanza nel tempo, che diventa grande, che si trasforma, no? E vedere le nostre trasformazioni, trasformazioni che non sono apprezzabili nel cinema, ma nella televisione sì, vedere come cambiamo...Questa è la grande avventura esistenziale, emotiva, affettiva, insomma, no? Vedere come cambiamo, o come cambia il contesto umano di questa fiction bellissima e che io, devo dire, non nascondo di desiderare ancora di fare, prima di tutto, per l'amore, per la Basilicata".

E la Basilicata, sottolinea la Presidente Margherita Romaniello, che è intervenuta nella Masterclass del Marateale 2025, può contare sul sostegno di Lucana Film Commission, che opera a 360° per permettere la conservazione del territorio, ma anche incentivare progetti dell'audiovisivo che ne raccontino le bellezze. "Grazie al successo di Imma Tataranni, che come serie è riuscita a raccontare per un periodo lungo il territorio e chi lo popola e lo fa vivere, abbiamo potuto dare alla Basilicata ciò che le mancava, una serie che fosse in grado di valorizzarla. E di questo devo ringraziare Francesco Amato, perché il regista è sempre il primo sale con cui ogni pietanza può essere una buona pietanza, può essere un'eccellente pietanza, oppure una pietanza dalla quale non ti vuoi separare più. Quando il regista non soltanto è bravo nel dirigere gli attori e nel rendere viva una storia scritta carta, ma riesce anche a catturare l'anima di quei posti e arriva a rendere il luogo un co-protagonista di quei racconti, ecco, allora, diciamo che la Lucana Film Commission ha fatto la cosa giusta per il territorio. Senza dimenticare che la Film Commission ha il dovere, oltre che la missione, di coinvolgere gli operatori, i professionisti che nel nostro territorio sono l'humus, sono professionisti che lavorano dietro e davanti in un set, sono quelli che aiutano nella preparazione, che aiutano i capi di reparto e che fanno parte del cast".

Marateale 2025, Francesco Amato: "Non conoscevo le bellezze della Basilicata prima di Imma Tataranni"

Francesco Amato ha anche sottolineato come sia stato grazie a Imma Tataranni - Sostituto Procuratore che ha conosciuto la ricchezza paesaggistica della Basilicata. "Tra i miei tanti difetti, mi riconosco anche la qualità di riuscire a vedere le cose con un po' di distacco ed entrare in empatia con un luogo, anche se non ci sono nato, ma in qualche modo di scoprirlo e di innamorartene piano piano. Questo è quello che è accaduto un po' con con la Basilicata, che sostanzialmente non conoscevo, ma posso dire di averla vista da turista un paio di volte ero stato a Matera, a Metaponto, ma non la conoscevo. C'è da dire che è una che è una realtà molto particolare: Matera è cambiata così velocemente in Italia negli ultimi 15-20 anni, io ho potuto apprezzare i cambiamenti in questi in questi appunto 8-9 anni di frequentazione, ma è cambiata più velocemente di Milano di cui si parla in questi giorni... è cambiato tutto, è cambiato un po' il tessuto sociale anche. Ed è di questo che si occupa la nostra fiction. Imma Tataranni è un personaggio scisso tra tradizione e avanguardismo, proiettata verso il futuro". La protagonista, ha proseguito Francesco Amato, è una donna forte, che si ritrova ad affrontare un maschile molto più debole di lei".

Il successo della fiction è tale, ha rivelato Margherita Aniello, che si è creata una forte connessione tra il territorio e il pubblico, tanto che i fan organizzano degli itinerari per ripercorrere i luoghi più famosi della serie: "Quando si arriva a Matera, si segue un itinerario: la casa di Imma, l'ufficio di Imma, la casa di Diana, il luogo dove Caloggiuri fa la posta ad Imma e si crea proprio un itinerario che i tour operator mettono in campo e la cosa meravigliosa è che noi abbiamo la sede a Matera della Lucana Film Commission praticamente accanto alla stessa piazza della casa di Imma, quindi, quando io percorro la strada rigorosamente pedonale che si percorre in cima ai sassi per arrivare in ufficio sento in tutte le lingue del mondo "Imma Tataranni, Imma Tataranni's house", è una cosa è un melting pot di lingue che, però, hanno un unico denominatore, cioè Imma Tataranni ed è una cosa meravigliosa, perché mostra come il cinema o in questo caso la televisione siano in grado di unirsi al territorio".

Un territorio che offre scorci diversi, ma tutti meravigliosi, al punto che "si potrebbe inventare una storia per ognuno dei 131 comuni della Basilicata" ha dichiarato Romaniello "partendo da Matera e allargandosi anche agli altri. Matera, soprattutto, dove è impossibile che un regista sbagli inquadratura, è uanche una città da proteggere". Ecco perché, ha ancora aggiunto la Presidente, sono stati attivati protocolli per consentire alle produzioni di lavorare nel territorio con un atteggiamento green, evitando di inquinarlo e modificarlo in maniera irreversibile. Tutto questo per "raccontare una nuova sensibilità che bisogna avere quando si arriva in un territorio, così da poterlo proteggere con i giusti mezzi".

Foto di copertina: © Gianfranco Bernardo