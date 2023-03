Verissimo, Cristina Scuccia e la rivelazione su L'Isola dei Famosi

Gossip TV

L'ex Suor Cristina, Cristina Scuccia è stata ospite da Silvia Toffanin e ha rivelato alcuni dettagli sulla sua partecipazione a L'Isola dei Famosi. Vediamo insieme cosa ha detto

L'ex Suor Cristina sarà una delle naufraghe della nuova edizione de L'Isola dei Famosi, giunta alla terza edizione e condotta da Ilary Blasi. La nuova avventura partirà il 17 aprile e oggi a Verissimo, Cristina Scuccia è stata ospite di Silvia Toffanin e ha lasciato intendere che farà parte del cast de L'Isola dei Famosi

Verissimo, Suor Cristina rivela la sua partecipazione all'Isola dei Famosi?

Suor Cristina è ritornata Verissimo dopo diversi mesi dalle sue prime ospitate, in cui ha raccontato com'è ora la sua vita, una volta abbandonato l'abito da suora. L'ex vincitrice di The Voice, infatti, ha deciso di abbandonare le Orsoline, come ha rivelato a Toffanin e in questi mesi si è lanciata nel panorama musicale. Infatti, nella sua ospitata di oggi, domenica 19 marzo, Cristina Scuccia si è esibita con il suo nuovo singolo La felicità è una direzione accompagnata da un corpo di ballo degno di una regina del pop.

Inoltre, ha rivelato alcuni dettagli sulla sua partecipazione a L'Isola dei Famosi, sebbene attualmente non è stata ancora confermata come parte del cast ufficiale. A stuzzicarla ci ha pensato Silvia Toffanin, la quale, ha provato a scucirle qualche informazione sui suoi progetti:

"Ci vedremo presto per parlare di una nuova avventura, credo, mistero!"

Al che, l'ex Suor Cristina ha riso imbarazzata e si è limitata a rispondere con un criptico "Chi lo sa, non lo sappiamo!". Il suo nome è comparso nella lista, ancora non ufficiale, di tutti i possibili naufraghi che prenderanno parte all'Isola dei Famosi, tra cui Alessandro Cecchi Paone, Marco Predolin, le gemelle Enardu, Gianmarco Onestini e molti altri!