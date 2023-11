Uomini e Donne, Pinuccia Della Giovanna nuova tronista? La foto pubblicata dall'ex dama fa il giro del web!

Gossip TV

Dopo Ida Platano anche un'altra ex dama del trono over sul trono? Si tratta di una foto che ritrae in veste di tonista...Pinuccia Della Giovanna!

La notizia di Ida Platano come nuova tronista di Uomini e Donne ha fatto il giro del web, scatenando diverse polemiche e reazioni tra i fan del programma Mediaset in onda ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì, su Canale5. La scelta di Ida come nuova tronista, infatti, non ha precedenti nel dating show condotto da Maria De Filippi ed è un gesto davvero sorprendente. Cos tanto che, ora, anche un'altra ex dama del trono over potrebbe aver manifestato velleità da tronista: stiamo parlando di Pinuccia Della Giovanna.

Uomini e Donne, Pinuccia della Giovanna come futura tronista? La foto diventa virale!

Dato che il trono classico è sempre stato riservato a ragazze tra i 20 e i 30 anni, la scelta di Ida è davvero insolita: l'ex dama del trono over, infatti, ha superato la quarantina ed è un volto noto del dating show, essendo stata una delle protagoniste del trono over per lungo tempo. Ida aveva lasciato la trasmissione lo scorso anno, in compagnia di Alessandro Vicinanza, dopo una lunga e tormentata storia d'amore con Riccardo Guarnieri. Decisa ad avere il suo lieto fine, Ida aveva chiuso definitivamente con Riccardo e sembrava aver ritrovato la felicità accanto al cavaliere salernitano, tanto che i due erano stati ospiti della trasmissione a inizio anno ed erano apparsi molto affiatati e felici.

Nel suo video di presentazione, Ida ha svelato di essere stata lasciata dal compagno, ma non ha fornito ulteriori dettagli, né, stando alle anticipazioni, potremo aspettarci un confronto tra i due presto. Tuttavia, la scelta rivoluzionaria di Ida Platano come tronista del dating show ha scatenato la fantasia dei fan, i quali hanno creato un divertente fotomontaggio con Pinuccia Della Giovanna come tronista! L'ex dama ha lasciato il programma l'anno scorso, dopo diverse discussioni anche con la stessa conduttrice e vi è tornata per presentare il suo singolo estivo, scritto per celebrare l'esperienza nel dating show.

Nella foto, diventata virale sul web, Pinuccia siede sul trono come tronista: si tratta, ovviamente, di un fotomontaggio e a corredo dello scatto ironico c'è la seguente didascalia:

"Dopo Ida adesso aspettiamo anche lei sul trono #UominieDonne"

La foto è stata ricondivisa dalla stessa Pinuccia e chissà che davvero, in un prossimo futuro, la trasmissione non decida di porre sul trono anche una dama più adulta. Ora, dopotutto, il precedente è stato creato...

Scopri le ultime news su Uomini e Donne