Uomini e Donne, parla l'ex corteggiatore di Ida Platano, Pierpaolo Siano: "Tra Ida e Mario Cusitore non è ancora finita"

Il trono di Ida Platano durante la scorsa edizione di Uomini e Donne, non è terminato nel migliore dei modi. L'ex dama del trono over, infatti, ha deciso di lasciare il programma in lacrime, dopo aver scoperto l'ennesima segnalazione su Mario Cusitore e dopo essere stata costretta ad accettare la decisone dell'altro corteggiatore, Pierpaolo Siano che ha deciso di chiudere la loro conoscenza, sentendosi sempre messo da parte rispetto al rivale napoletano, al quale Ida ha dato molte possibilità.

Pierpaolo, intervistato da Lollo Magazine, è tornato a parlare di Ida rivelando di non averla mai più sentita.

"Se ho sentito Ida? No zero. Sì ero in Sardegna ma eravamo in due posti diversi. Eravamo solo nella stessa regione. Fortunatamente o sfortunatamente eravamo distanti. Meglio che siamo stati lontani considerato come ho finito il

percorso. Per una questione di coerenza, anche per come sono uscito dal programma, per il percorso che ho fatto con lei è molto difficile che io ritorni sui miei passi. Sono una persona abbastanza coerente. Cerco sempre di rispettare quello che io faccio. Poi i ripensamenti possono succedere però ci deve essere un motivo valido. All'inizio ho interpretato in maniera molto diversa la conoscenza con lei. In maniera molto naturale. C'era il gusto di conoscersi. Poi verso la fine le cose sono cambiate per tanti motivi ed è finita come tutti avete visto"