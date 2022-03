Uomini e Donne, nuova tegola sul programma, parla l'ex dama Jessica: "Ho rifiutato un accordo per poter restare"

Gossip TV

L'ex dama sarda del trono over di Uomini e Donne, intervistata da PiùDonne.

Jessica Serra, ex volto del trono over di Uomini e Donne, intervistata da Fralof per PiùDonna, ha sganciato nuove bombe sul dating show di Maria De Filippi, spesso avvolto nel caos dalle dichiarazioni degli ex protagonisti. Dopo la voce sui presunti compensi ai protagonisti che aveva fatto infuriare Maria De Filippi, arrivano altre parole di fuoco questa volta sul cavaliere Diego.

Uomini e Donne, parla l'ex dama Jessica: "Ho rifiutato un accordo per poter restare"

L'ex dama, nel suo percorso nel dating show, ha avuto una frequentazione con Marcello poi con Vincenzo Rossiello e infine Diego. Conoscenze però che non sono riuscite a diventare relazioni. A tal proposito, Jessica ha dichiarato:

"Che dire: ho un rimpianto…In fondo con Marcello sono stata troppo dura e mi è dispiaciuto tantissimo. Per me resterà sempre la persona che mi ha fatto sognare per le viuzze di Roma. Ricordo il nostro primo incontro dove si sentiva il forte aspetto passionale da parte di entrambi, due vere calamite. Vi svelo un segreto, ho ancora con me la sua sciarpina inondata del suo profumo. La verità è che gli voglio un mondo di bene e gli auguro il meglio! Vincenzo è un ragazzo con sani principi e valori, lo stimo in maniera importante, motivo per il quale ho deciso di chiudere. Sinceramente non mi sentivo sicura nell’ intraprendere una relazione più importante! Diego è stato un vero Tsunami e come tale ha raso al suolo tutto quel che di buono che c’era ..un rapporto dove ho conosciuto il volto dietro innumerevoli maschere, indossate ad ogni ricorrenza avente il solo fine della popolarità! Chi ha poco coraggio fa scelte accomodanti nella vita. Ad oggi vedo una coppia che si utilizza. Mi spiego meglio Marika usa Diego per la sua stabilità economica e Diego usa Marika per la sua immagine. Passerà il tempo ..ci si dimenticherà dei personaggi e lí voglio realmente vedere che fine faranno!"

Durante la sua permanenza nel programma, il triangolo formato dall'ex dama, Marika e Diego ha fatto molto discutere e, alla domanda se sia stata la seconda scelta del cavaliere, la Serra ha voluto precisare:

"Preciso che non amo le cose a tre, quindi esco ben volentieri da questo triangolo, pericoloso e insignificante! La seconda scelta resta Marika, in quanto sono stata io a voler chiudere con Diego a causa di un mio rifiuto riguardo un accordo che mi è stato proposto dallo stesso per poter restare nel programma! Essendo una persona seria e autentica ho preferito negare un sentimento difronte la lealtà, valore madre della mia famiglia! Ad oggi sono più che fiera della mia scelta! Per quanto riguarda le dichiarazioni di Marika su una mia presunta gelosia nei suoi confronti …non so di che male soffra, ma a differenza sua io sono una persona completa che non si finge amica per fregarti il ragazzo!"

