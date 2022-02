Uomini e Donne, Nadia Marsala: "Non sono l'antagonista di Gemma, ho deciso di uscire con Massimiliano perché..."

Gossip TV

Le nuove dichiarazioni della dama di Uomini e Donne.

Nadia ha rilasciato una nuova intervista al settimanale di Uomini e Donne. La dama ha prima chiarito la sua posizione nei confronti di Gemma Galgani e poi svelato il motivo che l'ha spinta a iniziare una frequentazione con il cavaliere Massimiliano Bartolini.

La verità di Nadia Marsala

"Non ho tolto nulla a Gemma e non ho neanche tentato di spronare Leonardo a lasciarla perdere" ha dichiarato Nadia parlando della rivalità nata a Uomini e Donne con Gemma e chiarendo la sua posizione "Semplicemente secondo me, dato che Gemma all’epoca non era in studio per questioni di salute, mi sembrava giusto che lui si guardasse intorno. All’inizio di una frequentazione, tutto questo mi sembra eccessivo. Voglio che sia chiaro: non sono l’antagonista di Gemma e non è stata mai mia intenzione darle fastidio. Non sono il genere di donna che punta all’uomo di un’altra e pretendo che le altre donne facciano lo stesso".

A proposito della sua conoscenza con Massimiliano, la dama di Uomini e Donne ha spiegato i motivi che l'hanno spinta ad avvicinarsi al cavaliere: "In realtà ho deciso di uscire con Massimiliano senza neanche sapere che prima avesse visto Gemma, e ho fatto l’esterna perché lui non era sceso nel parterre come mirato per lei, altrimenti mai mi sarei avvicinata. Non sarei mai uscita con un uomo rifiutato da qualcun‘altra [...] Non mi sento in colpa nei confronti di Gemma. Io ho rispetto delle persone e, al di là di ciò che viene detto, non sono per nulla incoerente o poco trasparente. Sono talmente trasparente che a volte risulto anche antipatica".

"Dopo tanto tempo, sento finalmente delle emozioni forti" ha concluso Nadia rivelando di essere seriamente presa da Massimiliano "Non so dove mi porteranno queste emozioni, ma so che voglio concentrarmi su di lui per conoscerlo e capire se davvero è l’uomo giusto. Quello con cui uscirò dal programma. Massimiliano mi ha anche invitata a Firenze e ci andrò perché voglio conoscere il suo mondo. Questa è l’ultima occasione che mi darò per far entrare un uomo nella mia vita. Per amore ho già sofferto tanto…".

