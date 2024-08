Uomini e Donne, Mirko Brunetti verso il trono dopo l'addio a Perla Vatiero? Spunta un'indiscrezione

Gossip TV

Mirko Brunetti e Perla Vatiero si sono detti addio e a distanza di poche ore dall'accaduto spunta un'indiscrezione che vorrebbe Mirko prossimo al trono di Uomini e Donne! Ecco cosa sappiamo!

Ieri, sabato 3 agosto 2024, con due comunicati a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro, Mirko Brunetti e Perla Vatiero hanno comunicato la fine della loro storia d'amore. La coppia era tornata insieme durante gli ultimi momenti vissuti al Grande Fratello e avevano deciso di darsi una seconda chance, quando avevano compreso che il loro amore non si era assopito con l'addio a Temptation Island. Tuttavia, qualche mese dopo la vittoria di Perla al GF, i due hanno rivelato ai fan di aver deciso di lasciarsi e, a distanza di poche ore dall'accaduto, spunta un'indiscrezione che vorrebbe Mirko prossimo al trono di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Mirko Brunetti vicino al trono dopo l'addio a Perla Vatiero? L'indiscrezione

La fine della storia d'amore tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero ha lasciato senza parole i fan della coppia. I due si sono fatti conoscere durante la precedente edizione di Temptation Island e all'ultimo falò hanno deciso di lasciarsi e vivere ognuno la propria vita. La convivenza forzata nella Casa del GF li ha poi spinti a riconsiderare i reciproci sentimenti e durante la Finale, che ha visto Perla Vatiero trionfare, la coppia ha deciso di darsi una seconda chance.

Tuttavia, a distanza di mesi i rumors sulla crisi che li ha colpiti sono iniziati a circolare e ieri, sabato 3 agosto, Mirko e Perla hanno annunciato la fine della loro storia. Nelle scorse ore, inoltre, un rumor si è diffuso sul web: si tratta di una segnalazione lanciata dall'esperta di gossip Deianira Marzano. Secondo questa indiscrezione, sembrerebbe che dopo la rottura con Perla, Mirko potrebbe essere vicino al trono di Uomini e Donne. il dating show di Maria De Filippi tornerà con le nuove puntata a partire dal 9 settembre, con le prime registrazioni che saranno effettuate già a fine agosto. Che sia possibile vedere sul trono proprio Mirko Brunetti?

Ecco cosa ha rivelato Deianira Marzano:

" Mirko di Perla in contatto con la redazione di U&D per il trono. Già lo sapevate? In più lei ha iniziato a cercare casa a Milano perché intende andare via"

La fine della storia d'amore tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero

Da diversi giorni circolavano voci di una crisi tra Mirko e Perla, riportate da diverse fonti. In particolare, l'influencer noto per i suoi gossip online, Alessandro Rosica, aveva recentemente aggiornato i suoi follower su Instagram, svelando che la crisi tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero sembrava essere in continuo peggioramento. Stando alle sue rivelazioni, la relazione tra i due sarebbe diventata sempre più instabile, in gran parte a causa delle amicizie di Perla, che non sarebbero affatto gradite a Mirko.

La crisi sarebbe nata anche a causa di dissapori con la famiglia di Perla, che non sembrava gradire la storia d'amore con Mirko. A confermare queste indiscrezioni è intervenuta anche Deianira Marzano, un'altra influencer esperta di gossip, che ha aggiunto ulteriori dettagli. Secondo la Marzano, il padre di Perla sarebbe sempre più contrario alla presenza di Mirko nella vita di sua figlia, un segnale che indica come la frattura tra i due sia molto profonda e coinvolga non solo loro, ma anche le rispettive famiglie.

Dopo giorni di rumors, ieri nel tardo pomeriggio, è arrivata la conferma da parte di entrambi i diretti interessati: con due messaggi sui rispettivi social, Mirko e Perla hanno annunciato la fine della loro storia d'amore.

