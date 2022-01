Uomini e Donne, Marcello Messina racconta cosa è successo: "Tina e Gianni mi attaccavano ma poi.."

Gossip TV

L'ex cavaliere, intervistato da Più Donna, ha parlato anche di Armando Incarnato e Ida Platano.

L'ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, Marcello Messina, intervistato da Più Donna, ha parlato della sua esperienza nel dating show e delle critiche rievute nel corso delle varie puntate del programma. Dopo una breve frequentazione con Ida Platano. Adesso Marcello è felicemente legato a Viviana, una donna conosciuta due mesi fa per la quale ha lasciato il programma. Intervistato da Fralof per Più Donna, l'ex cavaliere ha dichiarato:

Quando ho trovato Viviana era inutile continuare, come fanno in moltissimi che sono lì solo per ottenere visibilità. E’ normale che essere nel programma ti fa ottenere successo. Uomini e Donne è guardato da moltissimi italiani e ha uno share altissimo. Ma essere corretti vuol dire essere realmente interessati a trovare l’amore. Anche per rispetto di Maria De Filippi e di tutta la produzione. Lei abbiamo modo di incontrarla soltanto durante le registrazioni, non dietro le quinte, ma si è subito creato un grande feeling e lei mi ha capito. Ma anche nei confronti di chi lavora con noi dietro le quinte, non avrei mai potuto mancargli di rispetto. Per questo appena trovata una donna all’esterno sono stato sincero [...] Io avrei potuto continuare a partecipare a Uomini e Donne quando ho incontrato Viviana, ma ho rischiato e lasciato tutto per lei.

Su Ida, Marcello ha dichiarato:

Il rapporto era cordiale, in trasmissione ci salutavamo. Ma da quando sono andato via non ci siamo più sentiti.

Mentre per quanto riguarda le critiche ricevute da Armando Incarnato, ha dichiarato:

Non so il motivo. Lui aveva un’avversione nei miei confronti. Forse perché ero tutto quello che non è lui. Io non nutro risentimento nei suoi confronti. Tra me e lui non c’è mai stato un chiarimento. Tutto quello che avete visto è quello che è successo. Lui mi ha sempre attaccato. Mi viene da pensare che forse gli ho rubato un po’ la scena, ma non lo so.

L'ex cavaliere ha parlato anche di Tina e Gianni che spesso lo hanno criticato in diverse occasioni:

Secondo me alla fine sia Gianni che Tina si sono ricreduti sulla mia persona. Adesso sanno che sono corretto e pulito. L’ultima puntata del chiarimento ho avuto modo di incrociare gli sguardi con loro e scambiarci delle parole veloci, nei momenti in cui non eravamo inquadrati, e credo abbiano capito che ero pulito. Io ero lì solo con l’intento di trovare l’amore.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.