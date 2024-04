Uomini e Donne, le rivelazioni inedite di Maura Vitali e Gianluca Rocchetti: ecco cosa ha svelato la neo coppia

Gossip TV

I due ex protagonisti di Uomini e Donne, Maura Vitali e Gianluca Rocchetti, confessano: "All'inizio avevamo paura, siamo usciti perché non aveva più senso stare lì".

Maura Vitali e Gianluca Rocchetti sono stati tra i protagonisti del parterre over dell’attuale edizione di Uomini e Donne. Intervistati da Fralof nel corso di una diretta Instagram, la neo coppia ha raccontato come procede la loro relazione lontano dalle telecamere, e ricordato i momenti più significativi vissuti nel dating show di Canale 5.

Maura Vitali e Gianluca Rocchetti a cuore aperto

Maura Vitali e Gianluca Rocchetti sono tornati a parlare della loro esperienza a Uomini e Donne. Nel corso di una diretta Instagram con Fralof, i due ex protagonisti del parterre over, che hanno deciso di lasciare la trasmissione e continuare la loro conoscenza fuori dallo studio di Canale 5, hanno raccontato alcuni retroscena inediti sulla loro partecipazione al dating show di Maria De Filippi. A prendere la parola per prima è stata l'ex dama:

La mia prima uscita è stata con Alessio, poi mi sono trovata con Alessandro e poi è arrivato Gianluca. Mi dissero che Gianluca mi avrebbe lasciato il suo numero, ma non mi arrivava, così fui io a mandargli un messaggio per prima. Abbiamo iniziato per messaggi, poi ci siamo visti in trasmissione e la sera lo invitai a cena, sono sempre stata io a fare il primo passo. Quando abbiamo iniziato ad uscire e c’era un po’ più di confidenza avevo paura ad avvicinarmi perché si vedeva troppo la nostra complicità e quindi evitavamo di ballare. È stato tutto molto mentale all’inizio, non mi annoio mai con lui, anche per messaggi mi viene sempre da ridere, è una gioia stargli accanto. Siamo usciti perché non aveva più senso stare lì, avevamo bisogno di viverci fuori perché in tante cose sei anche limitato. Lui fuori è la stessa persona che ho conosciuto dentro. All’inizio aveva paura, ero sempre sul cui va là, però più passa il tempo e più capisco che è una persona diversa dalle altre, una mosca bianca.

A farle eco Gianluca:

La prima sera è andata bene, sono quasi appuntamenti al buio perché ci conosciamo uno di fronte all’altro, non c’è un contatto diretto prima o dopo, ci sono stati solo tre messaggi e poi ci siamo visti fuori dai camerini. Era la prima volta che ci parlavamo a parte un ballo [...] Io sono entrato lì dentro e ho espresso le mie preferenze che non sono mai cambiate, ovvero Cristina e Maura. Sono arrivato e la prima sera Roberta mi aveva chiesto di uscire, ma per fare ingelosire un’altra persona, non perché fossi io. Quando sono arrivato mi ha chiesto di ballare e l’ho preso come un gesto gentile, poi sono uscito una sola sera con Cristina, c’è stato il centro studio successivo in cui ci hanno chiesto le nostre impressioni, lei è una persona molto carina, ma non c’è stata quella cosa che ho sentito con Maura dall’inizio.

Rocchetti ha poi commentato l'emozionante momento dell’uscita da Uomini e Donne:

Inizialmente non ci ho capito nulla, ero concentrato su di lei e la vedevo scendere dalle scale, poi mi sono alzato, sentivo gli applausi, la canzone, ma ero concentrato solo su di lei. Dopo un po’ mi sono ripreso [...] ci stiamo vivendo le cose alla giornata, cerchiamo di entrare nella quotidianità dell’altro e per il ponte io andrò giù da lei che è libera, ma se anche non fosse stato così non ne avrei fatto una tragedia. Siamo persone grandi e dobbiamo vivere con serenità e senza costrizioni. Per me al momento è tutto così fantastico che non c’è una cosa che reputo odiosa.

