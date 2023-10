Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza, è crisi: lui l'avrebbe tradita

Gossip TV

Giungono segnalazioni allarmanti sulla coppia nata del dating show di Maria De Filippi.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza sarebbero in crisi? Stando a diverse segnalazione diffuse nel web, la coppia, nata nel trono over di Uomini e Donne, starebbe attraversando un momento particolarmente difficile tanto che si parla persino di una possibile rottura.

Uomini e Donne, Ida e Alessandro sarebbe in crisi, lei avrebbe scoperto un tradimento

I due ex volti del dating show di Canale 5 non si mostrano insieme da diversi giorni. Alessandro è trincerato in un lungo silenzio social mentre Ida appare triste e pensierosa. All'esperta di gossip, Deianira Marzano, sono giunte preoccupanti segnalazioni. “Maretta tra Alessandro e Ida, ma non lo dicono. Voce di paese” e ancora, "Mia sorella lavora nel suo salone. Pare che lei abbia trovato dei messaggi di una ragazza, dove lui l’ha invitata a partire un fine settimana, mentre a lei diceva che era a una riunione di lavoro e doveva assentarsi", questa in particolare è ancora più allarmante perché stando a quanto è stato segnalato, Vicinanza avrebbe tradito Ida mettendo fine alla relazione.

Al momento, non ci sono conferme e smentite dai diretti interessati che hanno sempre sfruttato il fine settimana per trascorre del tempo insieme visto la lontananza che i loro rispettivi lavori richiede, ma diverse settimane non ci sono stati viaggi o fine settimana insieme il che aumenta inesorabilmente i sospetti su una possibile crisi tra loro. L'ultimo post di coppia, condiviso sui social, risale all'estate scorsa quando i due erano volati a New York per festeggiare i 40 anni di Alessandro.

