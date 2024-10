Uomini e Donne, giunta al capolinea la storia di una coppia del trono over

Gossip TV

Sembra sia già finita la storia d'amore di una coppia del trono over di Uomini e Donne uscita dal programma verso la fine della scorsa edizione. Ecco cosa è successo!

Sembrerebbe già finita per una coppia del trono over di Uomini e Donne che ha lasciato la trasmissione alla fine della precedente edizione del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Stiamo parlando di Renata Presti e Maurizio Franciarotta e ad annunciare la fine della relazione è stata proprio la dama.

Uomini e Donne, Renata Presti conferma la fine della storia con Maurizio Franciarotta

Il cavaliere e la dama avevano intrapreso una conoscenza nelle ultime settimane della trasmissione e, nonostante una leggera differenza d'età, Maurizio e Renata erano parsi molto uniti, tanto che alla fine della precedente edizione di Uomini e Donne avevano deciso di uscire insieme dal programma e continuare la loro frequentazione anche lontano dalle telecamere. Una frequentazione che però si è dirata per i mesi estivi, dato che la dama 63enne ha deciso di raggiungere i figli in Australia, dove ha potuto riabbracciare la piccola Sophie Rose, la sua nipotina.

La dama e il cavaliere avevano però continuato a sentirsi e mandarsi messaggi tutti i giorni, tanto che Maurizio aveva dichiarato in un'intervista che il loro rapporto sembrava avere una base solida, visto che riusciva a sfidare anche una così grande distanza: "Io ad oggi, vorrei continuare a sentirla".

L'assenza di entrambi in trasmissione con l'inizio della nuova edizione del dating show aveva confermato che, nonostante tutto, tra Renata e Maurizio tutto procedesse per il meglio. Purtroppo, stando a ciò che ha rivelato la dama, non sembra che sia più così. La dama è tornata dall'Australia da meno di un mese e in una diretta Instagram con Fralof ha annunciato che tra lei e Maurizio è tutto finito.

Uomini e Donne, è finita tra Renata e Maurizio: le parole della dama

Parlando con l'esperto di gossip, Renata ha rivelato che l'amore che la legava a Maurizio è ufficialmente terminato. La dama ha offerto diversi dettagli nel suo racconto di questi mesi di lontananza, specificando che anche se non si erano sentiti tutti i giorni, Maurizio era stato molto presente e l'aveva fatta sentire protetta e amata anche a distanza.

Purtroppo, però, quando mancavano 15 giorni al suo rientro in Italia, Maurizio era scomparso del tutto e non si era più fatto sentire. Il cavaliere aveva giustificato la sua assenza dichiarando che a causa di impegni famigliari e di lavoro non poteva più essere presente come prima. Una giustificazione che non è bastata alla dama, la quale ha chiesto una spiegazione più approfondita. Ma, il cavaliere non ha più voluto risponderle.

Renata ha anche rivelato che da quando è tornata non si sono ancora rivisti e che è quasi trascorso un mese dall'ultima volta che hanno parlato. Secondo l'ex dama del parterre, la causa può essere attribuita alla lontananza, ma ha ammesso di sentirsi delusa, perché si aspettava almeno una spiegazione e una chiusura definitiva:

"Dimmi almeno il perché, dimmi 'ho un'altra, non ho più voglia di vederti, cose così"

Tuttavia, Renata sente di essere serena con sé stessa e l'unico dispiacere è per la persona che credeva che il cavaliere fosse, gentile e rispettosa. Poi sull'eventuale ritorno in trasmissione ammette di non essere pronta a tornare, anche a causa del lungo viaggio che l'ha tenuta lontana da casa, ma che non è una porta del tutto chiusa.

