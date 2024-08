Gossip TV

Dopo l'annuncio dell'ex dama di Uomini e Donne, Asmaa Fares, sulla fine della storia con Cristiano Lo Zupone, arriva anche il commento dell'ex fiamma del cavaliere, Giulia Vacca. Ecco cosa ha detto!

La rottura tra Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone ha già fatto il giro del web e non sono mancate le reazioni dai fan di Uomini e Donne, ma anche dall'ex fiamma del cavaliere, Giulia Vacca, che Cristiano aveva corteggiato nel dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Giulia Vacca commenta la fine della storia tra Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone

Dopo alcuni giorni di rumors su una crisi tra loro, nella giornata di ieri, giovedì 22 agosto, Asmaa Fares ha annunciato la fine della storia con Cristiano Lo Zupone. Stando a ciò che ha raccontato l'ex dama del dating show, sembra che i motivi che abbiano portato alla rottura della coppia - che ha lasciato insieme il programma durante una delle ultime puntate della precedente edizione - siano dipesi dall'eccessiva gelosia di Cristiano nei suoi confronti.

Una gelosia che l'ex dama ha definito malsana e al limite dell'ossessione, pubblicando un lungo messaggio sui social, per poi rendere privato il suo account. Nessuna replica al momento dall'ex cavaliere, mentre a commentare la rottura tra lui e Asmaa è arrivata Giulia Vacca, ex fiamma di Cristiano a Uomini e Donne. Sul suo account Instagram, l'ex dama ha pubblicato delle stories che molti fan hanno interpretato come delle frecciatine sarcastiche ai due ex innamorati.

I fan le hanno allora chiesto cosa pensasse della fine della storia tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne e senza mezzi termini e con grande ironia Giulia ha commentato:

"Come sempre sincera: Maria, io esco! Tempo al Tempo"

Poi, rispondendo a un altro fan che le chiedeva se aveva intenzione di tornare a Uomini e Donne, dopo che Cristiano era tornato single, Giulia ha replicato che se decidesse di tornare, non lo farebbe per lui, ma per sé stessa e per poter finalmente trovare l'amore.

Uomini e Donne, la frequentazione tra Giulia Vacca e Cristiano Lo Zupone nel dating show

Cristiano Lo Zupone è stato tra i protagonisti dell'ultima edizione di Uomini e Donne: galante e dai modi gradevoli, aveva inizialmente dato l'idea di essere lì per trovare il grande amore, ma nel giro di poche puntate le dame del parterre e il pubblico avevano notato il suo atteggiamento frivolo e farfallone.

Nel giro di pochi mesi, infatti, Cristiano aveva deciso di frequentare diverse dame, intrecciando dei veri quadrangoli che vedevano protagoniste Giulia Vacca e altre due dame.

Con Giulia, in particolare, la frequentazione sembrava dover portare a un'uscita insieme dal programma, ma il cavaliere aveva continuato con il suo comportamento irrispettoso e dopo l'ennesima mancanza, Giulia aveva deciso di interrompere la conoscenza. Pochi giorni dopo, Cristiano e Asmaa avevano annunciato di aver iniziato a frequentarsi e alla fine della stagione aveva lasciato insieme il programma.

