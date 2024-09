Uomini e Donne, Francesco Chiofalo senza freni: "Martina De Ioannon sul trono? Sia Raul Dumitras che l'ex tentatore Carlo..."

Gossip TV

L'influencer ed ex protagonista di Temptation Island, Francesco Chiofalo, commenta la decisione della produzione di Uomini e Donne di far salire Martina De Ioannon sul trono.

È iniziato il conto alla rovescia per la nuova edizione di Uomini e Donne, che partirà ufficialmente lunedì 23 settembre 2024 su Canale 5. Tra i protagonisti del dating show anche l'ex volto di Temptation Island, Martina De Ioannon, che è finita nel mirino dell'influencer romano Francesco Chiofalo.

Chiofalo e le parole su Martina De Ioannon

Dopo Gabriela Chieffo, anche un altro ex volto di Temptation Island ha commentato la partecipazione di Martina De Ioannon a Uomini e Donne. Stiamo parlando di Francesco Chiofalo che, ospite dell'ultima puntata di Casa Lollo, ha rivelato il suo pensiero sulla nuova tronista del dating show di Maria De Filippi:

Sono sicuro che se io mi fossi comportato come Martina non mi avrebbero dato il trono. Penso che a lei, con tutto il bene del mondo, piaccia molto fare tv e probabilmente lì stia più cercando di far tv che cercare l’anima gemella ecco. Ma probabilmente anche tanti ragazzi che sono passati sulla poltrona rossa hanno unito l’utile al dilettevole. Sì certo tutti avrebbero accettato. Non ha fatto male ad accettare. Le auguro di trovare l’anima gemella, poi con la sua scelta di rifare Temptation Island e poi mettere le corna con un nuovo tentatore. Non penso che Raul scenda per lei. Ma neanche Carlo. Non so quanto convenga scendere. Io non scenderei.

Leggi anche Lite furibonda tra Mario Cusitore e Armando Incarnato: le anticipazioni

Dopo aver commentato la scelta della produzione di Uomini e Donne di far salire Martina sul trono, Chiofalo è tornato a parlare della sua attuale situazione sentimentale. L’influencer romano ha raccontato la sua verità in merito alla frequentazione con l'ex tronista Manuela Carriero sottolineando di non aver mai tradito la sua ex Drusilla Gucci:

Manuela è stata veramente coraggiosa, non è da tutti confermare la frequentazione con me. Io infatti non mi aspettavoche lei si sbilanciasse così tanto anche perché tra i due lei è sempre stata molto restia in questo rapporto e la capisco perfettamente. Lei non è stata la causa scatenante di un allontanamento fra me e Drusilla. È vero che ci conoscevamo, è vero che avevamo una certa confidenza, ma ci tengo a ribadire che non ho mai tradito Drusilla e che Manuela non si è mai permessa di intromettersi nella nostra relazione. Mi ha lasciato lei, penso che ci sia rimasta male per il fatto che lei e Manuela erano conoscenti.

Le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e Donne

Ieri, mercoledì 18 settembre, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Ospiti speciali della registrazione Teresa Langella e Andrea Dal Corso, che recentemente hanno coronato il loro sogno d'amore. Per quanto riguarda il Trono Classico, Francesca Sorrentino ha avuto la possibilità di conoscere meglio i suoi corteggiatori. Nel frattempo, Maura ha deciso di scendere per corteggiare Mario Cusitore, creando un piccolo scompiglio in studio. Non sono mancati gli scontri in studio, in particolar modo tra Armando Incarnato e l'ex cavaliere di Ida Platano. A cercare di placare gli animi è intervenuta Maria De Filippi. Per saperne di più non ci resta che attendere la messa in onda della nuova stagione del dating show.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.