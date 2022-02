Uomini e Donne, faccia a faccia tra Nadia e Gemma: ''Sei penosa''

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, duro faccia a faccia tra Nadia Marsala e Gemma Galgani

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Gemma Galgani e Nadia Marsala si scontrano al centro dello studio e volano accuse pesanti. Massimiliano Bartolini conferma di essere vicino all’innamoramento con la dama romana, suscitando la furia della torinese. Pinuccia, invece, scoppia in lacrime per le critiche di Tina Cipollari, che ha preso le difese di Alessandro.

Uomini e Donne: Gemma non perdona Nadia

La puntata di Uomini e Donne si apre con lo scontro tra Gemma Galgani e Nadia Marsala. La dama romana è infastidita da alcune dichiarazioni della rivale, che continua a pensare a Massimiliano Bartolini, dichiarando che Nadia avrebbe dovuto aspettare prima di farsi avanti. “Tu lo hai puntato forse proprio perché piace a me. Stai sempre a drammatizzare, ma ti rendi conto di come sei fatta? Non mi interessa quello che dici tu. Ti faccio parlare perché sei penosa”, ha dichiarato Nadia mentre Gemma ha inveito senza pietà contro la rivale, definendola “disgustosa”. Tina Cipollari interviene in difesa di Nadia, facendo notare che è Gemma ad essersi messa in mezzo alla storia con Massimiliano, dato che il cavaliere ha detto palesemente che non prova nulla per la torinese: “C’è una storia tra loro due, levati. Lei si alza la mattina e si inventa le storie d’amore per lei. Massimiliano non è venuto per te”, ha sbottato Tina.

Nonostante le critiche, Gemma continua a rimanere della propria opinione, criticando Nadia per non aver avuto solidarietà femminile. Dopo il chiarimento, Massimiliano prende posto davanti a Nadia e viene mostrata la loro esterna a casa della dama. Tra i due procede a gonfie vele tanto che i due hanno avuto anche un dolce momento di intimità, il cui ricordo ancora emoziona Marsala.

Concluso il racconto si passa ad Alessandro e Pinuccia, che non sono ancora riusciti a tornare alla normalità dopo il duro scontro, dal momento che ci sono ancora delle questioni in sospeso. L’intervento di Tina fa scoppiare in lacrime Pinuccia, che accusa l’opinionista di essere una cattiva persona. Maria De Filippi interviene, avvicinandosi alla dama per consolarla ma lei ormai è fossilizzata sul giudizio delle persone e si mostra poco collaborativa.

