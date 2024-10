Uomini e Donne, ex corteggiatore su Francesca Sorrentino: "Lascerà il trono, è ancora innamorata di Manuel"

Gossip TV

Ex corteggiatore di Francesca Sorrentino oggi sul trono di Uomini e Donne, ha affermato di essere sicuro che la giovane sia ancora coinvolta sentimentalmente dall'ex fidanzato Manuel Marra e che la sua avventura nel dating show di Canale 5 durerà poco.

Simone Florian, uno dei protagonisti dell'attuale edizione di Uomini e Donne, ha attirato l'attenzione del pubblico per il suo ruolo di corteggiatore di Francesca Sorrentino. Tuttavia, per Simone, questa non è stata la sua prima volta nel celebre dating show di Canale 5: nel 2020, infatti, aveva già partecipato come corteggiatore dell'allora tronista Jessica Antonini.

Uomini e Donne, intervista all'ex corteggiatore di Francesca Sorrentino, Simone Florian

In un’intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni per Casa Lollo, Florian ha raccontato le sue impressioni e le differenze tra le due esperienze, sottolineando come, a distanza di quattro anni, abbia vissuto sensazioni simili, ma con esiti diversi.

Simone ha spiegato che, sebbene le emozioni provate siano state paragonabili a quelle della sua prima partecipazione, questa volta non ha avuto la stessa opportunità di farsi conoscere come persona. Ha ammesso di essere rimasto particolarmente colpito dai numerosi commenti negativi ricevuti, che secondo lui hanno influenzato il suo percorso nel programma e lo hanno fatto sentire in difficoltà rispetto alla prima esperienza, in cui era riuscito a esprimersi meglio.

Durante l'intervista, Simone ha espresso anche la sua opinione su Francesca Sorrentino, la tronista per cui ha partecipato all'attuale edizione. A suo avviso, Francesca sarebbe ancora innamorata del suo ex fidanzato, Manuel Maura, e per questo motivo non sarebbe pronta a intraprendere una nuova relazione. Secondo Simone, Francesca potrebbe addirittura decidere di abbandonare il trono a breve, poiché le sue ferite sentimentali non sembrano ancora guarite del tutto. Ha detto di non voler parlare male di lei, ma ha confidato le sue sensazioni, affermando che Francesca non è in grado di lasciarsi alle spalle il passato e che probabilmente ha ripreso contatti con Manuel. Per lui, avrebbe dovuto riflettere di più prima di accettare il ruolo di tronista, dato che i sentimenti e le delusioni richiedono tempo per essere superati.

"Lei non è assolutamente pronta e a breve - ha dichiarato Simone - secondo me abbandonerà il trono perché palesemente si vede che ha qualcosa di irrisolto. Si vede che prova qualcosa per Manuel. lo penso che loro si sentano proprio e che lui si sia rifatto vivo. Francesca prima di accettare il trono doveva pensarci un po di più."

Passando poi a parlare degli altri protagonisti del programma, Simone ha lodato Martina De Ioannon, trovandola molto più coerente e determinata rispetto a Francesca. Ha definito Martina come una persona diretta, sincera e schietta, caratteristiche che l'hanno resa apprezzata dal pubblico, al contrario di Francesca, che secondo lui non ha ancora trovato la propria strada.

Florian ha elogiato Michele Longobardi per il suo atteggiamento simpatico e per come ha saputo interpretare il ruolo di tronista, ritenendolo uno dei migliori partecipanti di questa edizione.

Infine, Simone ha condiviso le sue opinioni su Mario Cusitore e Armando Incarnato, due figure molto discusse nel programma. A proposito di Mario, ha dichiarato che lo considera un personaggio costruito, che interpreta perfettamente il ruolo che si è ritagliato all'interno del programma. Al contrario, su Armando ha avuto parole positive, definendolo una persona autentica e sincera, anche se spesso non riesce a trasmettere questa sua autenticità al pubblico, che potrebbe fraintenderlo.

