Uomini e Donne, Chiara Nobis, ex corteggiatrice di Luca Daffrè si scaglia contro il tronista

Il trono classico di Uomini e Donne vede protagonista Luca Daffrè, che tuttavia non sembra attirare le simpatie del pubblico...e neppure delle corteggiatrici, dato che anche un'altra delle ragazze che lo corteggiavano, Chiara Nobis, ha deciso di criticarlo. Vediamo cosa ha detto.i

Il trono classico di Uomini e Donne vede protagonista Luca Daffrè, volto già noto nel dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, perché si era presentato per corteggiare una precedente tronista. Ma Luca non sembra riuscire a trovare la giusta sintonia con il pubblico e con le sue corteggiatrici, visto che nel giro di qualche puntata ne ha mandate via almeno 3!

Uomini e Donne, Chiara Nobis contro Luca Daffrè

Una delle ex corteggiatrici di Luca, Alessia Spagnulo, è una giornalista sportiva e mamma single, mandata via dal tronista a causa di alcune incomprensioni tra lei e il Luca, generate dalla presenza di un manager nella vita della ragazza, che sembrava voler manovrare la loro conoscenza. Dopo essere stata allontanata, Alessia si è esposta sui social, raccontando i retroscena della conoscenza con il tronista.

Ora, a raccontarsi è un'altra ex corteggiatrice, Chiara Nobis: la ragazza napoletana si è autoeliminata, dopo che il tronista le ha rinfacciato di non essere stata molto affettuosa nell'esterna fatta insieme. La corteggiatrice si è esposta dicendo che inizialmente non si lascia andare facilmente, ma purtroppo, non è bastato al tronista. In seguito a una discussione, Chiara ha abbandonato lo studio durante un ballo e ha poi comunicato alla redazione di non voler più continuare la conoscenza.

La ragazza si è però lasciata andare a una critica nei confronti del tronista: prima condividendo alcuni video del dietro le quinte di Luca, che si troavano sul sito di Witty Tv e affiancandole alla parola coerenzai. Ma si è spinta anche oltre, pubblicando nelle sue stories uno screenshot dell'esterna tra il tronista e una delle nuove corteggiatrici, Alice, con la caption:

"Scusa ma ti chiamo Alice"

Ma l'ex corteggiatrice ha continuato, pubblicando insinuazioni sulla reale motivazione di Luca nel programma e che non avrebbe a che vedere con l'amore, per poi prendere in giro altre concorrenti, come anche Camilla, presentata nella puntata di ieri da Maria. Infine, l'ultima frecciata sempre verso Luca, perché il ragazzo aveva detto che era stata lei ad averlo respinto:

"La riforma più urgente in Italia è la riapertura dei manicomi"

