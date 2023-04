Tommaso Zorzi, lo sfogo sui social: "Non capisco il desiderio della gente di gettare fango..."

Gossip TV

Tommaso Zorzi ha preso la parola sui social, raccontando non solo dei suoi traguardi e prossimi progetti futuri, ma anche per rispondere alle cattiverie dette sulla sua relazione con Tommaso Stanzani. Vediamo insieme cosa ha raccontato.

Tommaso Zorzi si è lasciato andare a un lungo sfogo nelle sue stories su Instagram: il vincitore del GFVip 5 ha deciso di esporsi sui social e di raccontare non solo alcuni dei progetti lavorativi di cui sarà protagonista, ma anche per criticare tutti coloro che hanno gettato fango sulla sua relazione con Tommaso Stanzani.

Tommaso Zorzi, lo sfogo sui social contro chi ha gettato fango sulla sua storia con Tommaso Stanzani

Il conduttore di Drag Race Italia ha deciso di prendere la parola sui social e di raccontare che molto presto ci saranno importanti novità in ambito lavorativo. Per lui questo è l'anno del cambiamento e ci saranno numerosi progetti televisivi che ha definito "molto fighi" ai quali parteciperà, ma al momento preferisce non divulgare troppo, rivelerà i dettagli a tempo debito. Inoltre, Zorzi ha voluto commentare le varie voci sul suo futuro televisivo e ha lanciato una frecciatina a chi soffre di "bulimia televisiva", come l'ha definita lui, quel desiderio di voler apparire a tutti i costi in tv:

"Volevo dire che c'è anche chi questo lavoro lo prende sul serio e si riserva di non fare nulla per dei periodi, per capire quello che si vuole fare nella vita."

Zorzi ha poi voluto esporre la propria opinione su coloro che per mesi, dopo la rottura con Tommaso Stanzani, non hanno potuto fare a meno di speculare sulla loro relazione. Recentemente Stanzani è stato intervistato a Ciao Maschio da Nunzia De Girolamo e ha speso solo parole di affetto per l'ex compagno. Perciò, anche Zorzi ha deciso di ribattere alle dicerie lette in giro, commentando:

"Oggi mi tolgo diversi sassolini, dopo aver praticato il silenzio per mesi. Sapete bene che più volte ho letto cose che mi riguardavano ai limiti del penale. nche tutte le speculazioni che sono state fatte su Tommy e me, cose gravissime che sarebbero successe dopo la nostra rottura. Il tempo è galantuomo e ha dimostrato che erano tutte stro*****. Lui è venuto al mio compleanno, ha rilasciato un'intervista in cui ha detto cose molto carine e oneste. Perciò, non capisco la voglia delle persone di parlare e gettare fango su due persone che, pur volendosi bene, hanno scelto di andare per strade diverse."