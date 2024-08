Temptation Island, Raul Dumitras nel cast di un altro reality show? Parla lui

Gossip TV

L'ex protagonista di Temptation Island, Raul Dumitras, pronto a mettersi in gioco in un altro programma televisivo dopo la partecipazione al docu-reality delle tentazioni: "Mai dire mai".

Fervono i preparativi per la prima stagione invernale di Temptation Island, che andrà in onda il prossimo settembre su Canale 5. Nell'attesa, Raul Dumitras è tornato sui social per rispondere ad alcune curiosità dei suoi fan e parlare di una sua possibile partecipazione ad un altro programa televisivo.

Raul Dumitras pronto a tornare in tv?

L'ultima stagione di Temptation Island ha registrato ascolti record. Tra i protagonisti indiscussi anche Raul Dumitras che, a distanza di alcune settimane dalla fine del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, ha deciso di rispondere ad alcune curiosità dei suoi numerosi fan circa il suo viaggio nei sentimenti. L'ex fidanzato di Martina De Ioannon ha confessato di aver vissuto una bellissima esperienza e di non avere rimpianti:

E’ stato tutto bello, vivevamo tantissime emozioni tutte insieme e poi ci facevamo forza a vicenda. Sicuramente il confrontarsi con tante persone diverse, tante idee diverse, sentire i vari punti di vista, è stato utile. Cosa pensa la mia famiglia del mio percorso? Sono fieri. Non ho avuto paura di andare in televisione prima di Temptation Island. Non mi aveva messo ansia il pensiero di dovermi mettere in gioco, super sereno e molto sicuro di me. Non ho rimpianti. Se ho fatto qualcosa avevo veramente voglia di farlo, quindi in quel momento era sicuramente giusto.

L'ex fidanzato di Martina ha poi confessato che non gli dispiacerebbe partecipare ad altri programmi tv dopo l'esperienza a Temptation Island e che un giorno gli piacerebbe fare una famiglia:

Fare altre programmi televisivi? Chissà, è stata una bellissima esperienza quindi mai dire mai. Il mio più grande obiettivo è quello di vivere sempre sereno e felice raggiungendo sempre sempre e sempre nuovi obiettivi. Se ho mai pensato di fare figli? Un giorno certo, se tutto è ok mi piacerebbe tantissimo fare famiglia.

Raul si sbilancia sui social dopo Temptation Island

Raul Dumitras è stato uno dei protagonisti più chiacchierati e discussi dell'ultima stagione di Temptation Island. Sbarcato in Sardegna per mettere a dura prova la sua storia d'amore con Martina De Ioannon, il ragazzo ha concluso il suo viaggio dei sentimenti da solo. Per lui, quindi, è stata un'esperienza che lo ha fatto sicuramente maturare tanto ma che gli è costata cara proprio come ha confessato lui stesso in un post recentemente pubblicato sul suo profilo Instagram:

Mi sono preso qualche giorno per me. Sono stai giorni bellissimi e spensierati dopo un percorso tosto, ma bellissimo! Ascoltatevi sempre, fate sempre in modo di essere felici e appagati per quello che state facendo e con chi lo state facendo, non fatevi mai spegnere, non sentitevi mai sbagliati e siate sempre veri, che il vero sta bene su tutto!

