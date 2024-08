Temptation Island, Raul Dumitras interessato a un'ex tronista? Spuntano like e commenti tra i due

Raul Dumitras è stato tra i protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island, il docu-reality dei sentimenti a cui ha partecipato con la fidanzata Martina De Ioannon. La scelta di partecipare alla trasmissione dipendeva dall'eccessiva gelosia di Raul nei confronti della fidanzata, ma alla fine del percorso, Dumitras ha dimostrato di essere molto meno possessivo di quanto fosse stato dipinto. Dopo aver assistito all'avvicinamento della fidanzata con il tentatore Carlo Marini, Raul Dumitras ha compreso che tra lui e la fidanzata non poteva esserci nulla e al falò di confronto hanno posto un punto alla loro relazione.

Dopo la fine della sua storia con Martina, Raul è stato avvistato prima con una delle tentatrici del reality e poi di recente si è diffusa su di lui la voce che sarebbe interessato a una nota ex tronista di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Giulia Cavaglià, che è stata di recente presa di mira dagli haters.

A segnalare del presunto flirt sono stati i suoi followers, che hanno notato uno scambio di like e commenti tra i due, nonché la pubblicazione di stories negli stessi luoghi da parte di entrambi. Il rumor è stato poi riportato a Deianira Marzano, che l'ha condiviso sui social:

Buonasera, non so se hai visto lo scambio di commenti e like tra Raul di Temptation Island e Giulietta Cavaglià. E poi ho notato che Raul non segue più le sue tentatrici Nicole e Mara"