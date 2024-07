Temptation Island, Filippo Bisciglia ringrazia i fan e Maria De Filippi: la dolce dedica sui social

Gossip TV

Temptation Island si è concluso ieri, giovedì 25 luglio, e con un messaggio sui social, Filippo Bisciglia ha voluto ringraziare i fan e Maria De Filippi per il sostegno continuo!

Temptation Island si è concluso ieri sera, giovedì 25 luglio, con un appuntamento che ha tenuto incollati gli spettatori fino all'ultimo secondo, confermando il reality di Canale5 come uno dei reality più seguiti e apprezzati dal pubblico. In occasione della chiusura di questa edizione, Filippo Bisciglia ha voluto dedicare il successo della stagione ai fan e a Maria De Filippi.

Temptation Island, Filippo Bisciglia e la dedica a Maria De Filippi

L'ultima puntata di Temptation Island è andata in onda ieri sera, giovedì 25 luglio, e per festeggiare il successo della stagione, Filippo Bisciglia ha voluto ringraziare i fan e Maria De Filippi per il sostegno che gli hanno sempre dimostrato. Grazie alla sua professionalità e dolcezza, infatti, Bisciglia si è confermato ancora una volta uno dei conduttori preferiti del pubblico e per dimostrare la sua stima nei confronti della conduttrice e del pubblico ha postato sui social una dedica.

"La mia con Voi e con Temptation Island è una “storia d’amore” cresciuta in mezzo a tante storie d’amore. Infinitamente Grazie a tutte le persone che lavorano per il programma, persone meravigliose, professionisti veri. Grazie Mary sei l’esempio perfetto per tutti noi. Vi voglio bene"

Con un secondo post, infine, Filippo Bisciglia ha voluto ringraziare i fan che su tutti i social, da X a Facebook a Instagram, hanno mandato in tendenza il programma e hanno regalato alla trasmissione il 32% di share anche per l'ultimo appuntamento della stagione. Il reality, come già era stato svelato, tornerà a settembre con un'altra edizione che vedrà sempre Bisciglia alla conduzione. Inoltre, come anticipato di recente, il conduttore e le coppie di Temptation Island saranno ospiti delle prime puntate di Uomini e Donne per raccontare com'è cambiata la loro vita dopo il programma.

Temptation Island, record di ascolti anche per questa ultima puntata

Anche l'ultima puntata di Temptation Island si è confermata un successo, rendendo questa edizione del reality Fascino una delle più seguite dai fan. Con un post, Filippo Bisciglia ha ringraziato i fan per il 32% di share raggiunto con l'ultimo appuntamento del programma Fascino. In media, questa edizione è stata una delle più viste di sempre, collezionando in media, un ottimo 29,11% di share e 3.515.000 spettatori.

All'indomani del successo raggiunto con l'ultima puntata, il direttore di Canale5 Giancarlo Scheri ha espresso la sua soddisfazione per i risultati raggiunti, complimentandosi con Maria De Filippi per il grande impegno e professionalità che permeano i programmi di Fascino:

"Maria De Filippi e i suoi programmi vanno dritti al cuore del telespettatore, e ne rivelano anima, desideri, passioni, idiosincrasie. Sentimenti declinati in ogni aspetto, che nel caso del fortunatissimo Temptation Island raccontano senza pregiudizi le tante sfumature delle relazioni amorose. L’impegno e la professionalità di Maria De Filippi sono elementi preziosi, irrinunciabili e di grande impatto valoriale: peculiarità uniche, per le quali ringraziamo lei e il suo solidissimo team"

