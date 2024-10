Temptation Island, Antonio Maietta svela se lui e la tentatrice Saretta si stanno frequentando

Gossip TV

Dopo l'esperienza diTemptation Island, Antonia Maietta è tornato sui social e ha svelato se lui e la tentatrice Saretta si stanno frequentando. Ecco cosa ha dichiarato

L'ultima edizione di Temptation Island si è conclusa con la quasi totalità delle coppie che ha deciso di non proseguire il percorso di vita insieme, ma lasciare il programma da single. Tra queste anche la coppia formata da Titty Scialò e Antonio Maietta. Quest'ultimo, tornato sui social, ha svelato alcuni retroscena su quanto successo dopo il programma di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia e, in particolare, se lui e la tentatrice Saretta si stanno frequentando lontano dalle telecamere.

Temptation Island, Antonio Maietta svela se lui e Saretta si stanno frequentando

Antonio Maietta e Titty Scialò avevano deciso di partecipare alla trasmissione Fascino perché la mancanza di fiducia di Titty nei confronti del fidanzato le impediva di proseguire la loro storia con la tranquillità necessaria. Nel loro viaggio dei sentimenti, Antonio si è avvicinato molto alla tentatrice Saretta, la quale però, verso la fine del percorso della trasmissione, ha chiarito di non provare per lui nulla se non una sincera amicizia.

Antonio non ha trattenuto un certo fastidio all'ammissione della tentatrice, sperando di poterla frequentare al di fuori del programma. Ora che è tornato sui social, Maietta ha risposto alle curiosità dei fan e ha rivelato se lui e la tentatrice Saretta si stanno frequentando e si sono risentiti. Stando a ciò che ha rivelato, sembra che la tentatrice non abbia del tutto tagliato i ponti con lui, ma i due si starebbero sentendo solo in termini amichevoli.

L'ex fidanzato di Titty Scialò ha raccontato che anche la famiglia dell'ex tentatrice lo ha contattato e l'ha ringraziato per i modi garbati con cui si è rivolto a Saretta e per la sua amicizia. Scherzando, Antonio ha aggiunto che la prossima volta che si vedranno dovrà portare alla famiglia e a Saretta qualche mozzarella di bufala:

"Sara è un ragazza unica e viene da una famiglia per bene. I suoi genitori mi hanno chiamato per complimentarsi dei modi di fare con lei e mi hanno invitato a cena. Secondo me, mi tocca prendere qualche mozzarella di bufala. Non posso andare a mani vuote."

A chi gli ha chiesto se vede un futuro tra lui e Saretta, Antonio ha risposto con sincerità che al momento sono solo amici, ma che "nella vita mai dire mai".

Temptation Island, Antonio Maietta sul tatuaggio con il volto di Titty: "Non penso che lo rimuoverò"

Dal falò di confronto, Antonio Maietta non ha più rivisto Titty Scialò, la sua fidanzata alla quale aveva regalato un anello (comprato sulle bancarelle) per chiederle di sposarlo durante un viaggio a Parigi. Fin dal suo arrivo a Temptation Island il ragazzo aveva dimostrato di non essere più innamorato di Titty e che, al di là di gesti plateali come la proposta o il tatuaggio con il suo viso, non era per nulla propenso a proseguire la sua vita insieme a lei.

Parlando del tatuaggio con il viso di Titty, Antonio ha svelato che non intende rimuoverlo o coprirlo, perché Titty è stata una persona importante della sua vita, ma che più in là farà in modo di apportare delle modifiche al disegno. Poi, a chi gli chiedeva se con Titty poteva esserci la possibilità di un ritorno di fiamma, Antonio ha rivelato che non pensa di tornare indietro con le sue scelte e che se, dopo tre anni di relazione, ha deciso di lasciarsi con Titty, allora, è perché ne è davvero convinto:

"Per me è raro tornare indietro con le mie scelte. Se ho preso questa decisione dopo 3 anni, è perché ci credo davvero"

