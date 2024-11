Temptation Island, Alessia Pascarella su Federica Petagna: "Tutto preparato" poi svela come stanno le cose con Lino Giuliano

Gossip TV

Alessia Pascarella è tornata a parlare di Lino Giuliano, svelando come stanno le cose tra loro, e di Federica Petagna, attuale concorrente del GF, che ha vissuto come lei l'esperienza a Temptation Island. Ecco cosa ha dichiarato!

Alessia Pascarella è stata tra le protagoniste dell'edizione estiva di Temptation Island, reality di Canale5 al quale aveva preso parte con il fidanzato Lino Giuliano. Dopo aver visto l'avvicinamento tra Lino e la tentatrice Maika Randazzo, Alessia aveva chiesto più volte il falò di confronto. Dato che Lino si rifiutava ogni volta, era intervenuto Filippo Bisciglia a chiedergli di accettare la richiesta della ragazza e alla fine della trasmissione i due avevano deciso di lasciarsi e proseguire ognuno per la sua strada. Chiacchierando sui social, Alessia ha svelato cosa pensa di un'altra protagonista dell'edizione del docu-reality che si è appena conclusa, Federica Petagna, e ha chiarito come stanno le cose tra lei e Lino.

Temptation Island, Alessia Pascarella su Federica Petagna: "Tutto preparato"

Dopo la fine di Temptation Island, Lino Giuliano sarebbe dovuto entrare al GF come concorrente e riproporre il triangolo amoroso con Maika e Alessia Pascarella come era accaduto l'anno scorso per Mirko, Perla e Greta. Il vergognoso commento omofobo pubblicato prima dell'inizio ufficiale del programma e da lui attribuito a qualcuno che gestiva il suo account social ha portato alla sua squalifica prima ancora di varcare la porta rossa. Tuttavia, gli autori del Grande Fratello sembrano aver già trovato il loro rimpiazzo per la quota di concorrenti provenienti da Temptation Island.

Infatti, nel giro di due settimane, hanno varcato la porta rossa Federica Petagna e Alfonso D'Apice: i due sono stati protagonisti dell'ultima edizione del docu-reality e hanno fatto discutere per la relazione che hanno portato sul piccolo schermo. Infatti, Federica e Alfonso sono stati fidanzati per 8 anni e dato che Federica ha appena 20 anni, la loro storia è iniziata quando la ragazza aveva solo 12 anni. Già solo questi dati hanno fatto storcere il naso al pubblico, ma bisogna aggiungere anche che la coppia ha deciso di partecipare al reality per risolvere i problemi di comunicazione e di gelosia di Alfonso. Alla fine del percorso nel programma, Federica ha realizzato di non amare più il ragazzo come prima e ha deciso di lasciare la trasmissione da single.

I due si sono ora ritrovati al GF e nella prossima puntata è previsto l'arrivo anche di Stefano Tediosi, tentatore con cui Federica ha avuto una certa intesa nel programma e con cui ha intrapreso una relazione dopo l'addio con Alfonso. Sulle loro dinamiche di coppia e all'interno del reality di Canale5, Alessia Pascarella ha detto la sua e ha ammesso che secondo lei Federica aveva già preparato tutto:

"Secondo me lei si era preparata tutto…Lui lo vedo molto innamorato. Per quanto riguarda il GF, hanno fatto bene ad accettarlo entrambi. Comunque penso che sia una bella esperienza"

Temptation Island, Alessia si espone su Lino e svela come stanno le cose

Alessia si è anche raccontata a proposito del suo rapporto con Lino Giuliano: l'esperienza nel reality di Temptation Island ha aiutato Alessia a realizzare quanto poco Lino l'amasse e la rispettasse e la sua vicinanza alla tentatrice Maika ha solo contribuito a farle prendere la decisione di dirgli addio.

Poco dopo la fine del percorso nel programma, Lino e Maika hanno postato alcuni scatti nei quali lasciavano intendere che tra loro fosse iniziato qualcosa, ma nel giro di pochissime settimane tra l'ex tentatrice e il barbiere napoletano era già tutto terminato. Con Alessia, invece, si vociferava che i due avessero ripreso a sentirsi e, dopo che Lino ha rinnegato il suo affetto per Maika, dichiarando di aver sbagliato a riavvicinarsi a lei, i fan hanno pensato che presto tra lui e Alessia ci sarebbe stato un ritorno di fiamma.

Chiacchierando con i fan sui social, però, Alessia ha confermato che tra lei e Lino non c'è stato alcun riavvicinamento, ma solo che hanno deciso di chiarirsi, ma che al momento deve comprendere molte cose e che la sua fiducia non è stata ancora ripristinata:

"Io e Lino non siamo tornati insieme. Ci sono stati dei chiarimenti come li hanno avuti tutte le coppie…Non penso che ci sia qualcosa di male. Dobbiamo/devo capire tante cose. Purtroppo, la fiducia oggi come oggi è tanto difficile da dare."

