Sanremo 2025, Luca Jurman si scaglia contro Carlo Conti e il nuovo regolamento!

Dopo Amici, Luca Jurman ha deciso di dire la sua sulla prossima edizione del Festival di Sanremo 2025, alla luce delle prime novità annunciate dal direttore artistico e conduttore Carlo Conti!

Luca Jurman è tornato a creare polemiche e questa volta il suo obiettivo è l'ancora lontano Festival di Sanremo 2025, che vedrà il ritorno di Carlo Conti dopo l'addio di Amadeus, conduttore e direttore artistico per i precedenti 5 anni. L'ex prof della scuola di Amici di Maria De Filippi ha deciso di scagliarsi contro le ultime novità annunciate dal conduttore e dai cambiamenti apportati al regolamento della kermesse canora.

Sanremo 2025, Carlo Conti e le novità apportate per la prossima edizione del Festival

Pochi giorni fa, Carlo Conti ha presentato il nuovo regolamento per la prossima edizione di Sanremo 2025: in una prima intervista al TGUno Mattina Estate, il conduttore aveva ammesso che avrebbe ridotto il numero delle canzoni in gara e che avrebbe ristabilito la divisione tra Big e nuove proposte.

In un secondo aggiornamento, Conti ha poi annunciato che "tutto sarà più veloce e snello", diminuendo l'età di partecipazione per le nuove proposte, dai 16 ai 26 anni d'età, e annunciando che fino a fine agosto lui e la commissione musicale si occuperanno di ascoltare tutti i brani presentati, per ridurre la lista di aspiranti partecipanti a 40 nomi, ulteriormente ridotta per avere i 24 nomi con le audizioni dal vivo.

Infine, per selezionare le giovani proposte andranno in onda 4 serate su Rai2 (12,19, 26 novembre e 3 dicembre) in cui gli artisti presenteranno le loro canzoni. Alla fine, da queste sfide dal vivo emergeranno tre artisti vincitori a cui si aggiungerà uno proveniente da Area Sanremo, per un totale di 4 cantanti che parteciperanno con le loro proposte alla kermesse, che si terrà dal 4 all'8 febbraio 2025.

Inoltre, la valutazione degli artisti nella Finale del Festival sarà affidata al 50% al televoto e a un altro 50% a una Commissione musicale, per evitare gli inconvenienti avvenuti l'anno scorso con Geolier.

Sanremo 2025, Luca Jurman contro le novità apportate da Carlo Conti per il Festival

Il nuovo regolamento proposto da Carlo Conti non sembra però aver incontrato il favore di tutti e, in particolare, Luca Jurman ha espresso perplessità sulle novità apportate dal conduttore artistico. Tornato a parlare sui social, Luca Jurman ha pubblicato un video in cui se da un lato ha ricordato di aver sempre ammirato il modo di lavorare del conduttore toscano, sempre dalla parte degli artisti, dall'altro ha espresso i suoi dubbi sul termine "novità" adottato per descrivere i cambiamenti apportati.

Secondo l'ex prof di Amici, infatti, i cambiamenti nel regolamento potrebbero non essere sufficienti a portare una ventata di novità al Festival di Sanremo 2025 valorizzando arte e cultura e promuovendo artisti che possono contare solo sulla voce e non sugli algoritmi dei social. Il produttore musicale ha però criticato la scelta del conduttore di porre un limite di età alla categoria Nuove proposte.

Se, infatti, lo scorso anno l'età massima era fissata a 29 anni, ora è stata abbassata a 26 anni:

" Perché solo 26 anni? Magari entreranno giovani che hanno già guadagnato follower e visibilità in qualche talent? O via Internet? E tutti quelli che hanno speso soldi, tempo, vita, facendo sacrifici per studiare e prepararsi? Ma anche artisti e produttori che hanno lavorato fino a ieri per presentarsi quest’anno tra le Nuove proposte e se hanno oltre i 27 anni dite ‘fatti vostri’?"

Pubblicando un post con il suo intervento sui social, Luca Jurman ha accusato Carlo Conti di "spegnere la luce di tutti gli artisti che hanno sicuramente maturità artistica ed espressiva degna di un posto al sole in questo buio mondo della musica di oggi".