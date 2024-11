Sanremo 2025, Elodie tra i Big in gara? La cantante si fa sfuggire un indizio in un'intervista

Gossip TV

Elodie potrebbe essere tra le prossime cantanti a partecipare a Sanremo 2025? Ecco un indizio che l'artista si sarebbe lasciata sfuggire in un 'intervista.

Continuano i rumors sui possibili Big di Sanremo 2025: dopo Tiziano Ferro, Tony Effe e Fedez, ora, i fan sono convinti che sull'Ariston si esibirà anche Elodie, che avrebbe inavvertitamente svelato un indizio sulla sua presenza alla kermesse.

Sanremo 2025, Elodie sarà sul palco? La cantante avrebbe svelato un indizio che conformerebbe il rumor

Intervistata da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, Elodie avrebbe lasciato intendere che sarà presente a Sanremo 2025: la prossima edizione della kermesse italiana si terà dall'11 al 15 febbraio 2025 e, in attesa dell'annuncio ufficiale di Carlo Conti, si sono diffusi diversi rumors sulla presenza di cantanti del panorama italiano.

La cantante romana, domenica 24 novembre, è stata ospite nella trasmissione di Fabio Fazio sul NOVE e a Che Tempo Che Fa avrebbe lasciato intendere che potrebb essere anche lei presente a Sanremo 2025. L'indizio che i fan hanno raccolto è contenuto negli ultimi momenti dell'intervista: al momento dei saluti, infatti, Fazio ha salutato Elodie dicendole che era convinto che l'avremmo rivista prestissimo. A queste parole, la cantante avrebbe commentato "Sì, ci rivedremo molto preso. Sembra quasi una minaccia ma sì ci rivedremo molto presto".

Fazio l'ha incalzata e le ha chiesto "Subito dopo torni qui, però? Hai capito? Voglio che ti impengi. Dopo...". Un semplice scambio di battute o un involontario indizio sulla sua prossima partecipazione a Sanremo 2025? Sui social i fan sono convinti che si tratti di uno spoiler che anticipa la sua presenza sul palco dell'Ariston, visto che spesso i cantanti della kermesse sono poi ospiti anche di Che Tempo Che Fa.

Sanremo 2025, le prime indiscrezioni sui Big

Il 1° dicembre Carlo Conti rivelerà i nomi dei Big che si esibiranno sul palco dell'Ariston. In attesa dell'annuncio ufficiale, però, non sono mancati i prumi rumors sui possibili cantanti che saranno presenti alla kermesse più attesa di sempre. Come già anticipato da Carlo Conti, i cantanti in gara saranno più dei 24 già annunciati e a loro si aggiungeranno le Nuove Proposte.

Tra i nomi più quotati ci sono Madame, Elodie, Rocco Hunt, Emma Marrone - che ha però già smentito la sua presenza - ma anche Francesca Michielin, Arisa, Achille Lauro e di recente anche Tony Effe e Fedez. In particolare, i fan sarebbero entusiasti della presenza di entrambi gli artisti, dato che nei mesi precedenti sono stati protagonisti di un dissing che ha coinvolto anche Chiara Ferragni e che ha infiammato i social.

Al momento, tuttavia, nessuno dei due ha smentito o confermato questa ipotesi e gli occhi sono puntati al 1° dicembre quando, durante l'edizione del TG1 delle 13, Conti darà l'annuncio dei nomi dei Big in gara.