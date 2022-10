Sanremo 2023, il ritorno di Natalia Estrada in tv?

Gossip TV

Per questa edizione di Sanremo 2023 al fianco di Amadeus potrebbe davvero tornare Natalia Estrada? Ecco tutta la verità.

Negli ultimi giorni si è diffusa una notizia alquanto sorprendente: Natalia Estrada potrebbe tornare in tv a Sanremo 2023 insieme ad Amadeus. Ma è tutto vero?

Natalia Estrada e il suo atteso ritorno in tv

Sono anni, infatti, che si vocifera che l'ex soubrette spagnola possa ritornare in tv. Natalia Estrada è stato uno dei volti più amati nella televisione italiana durante gli anni Novanta e Duemila, partecipando a tantissimi show e programmi molto amati dal pubblico.

Molti anni fa, ha, però, deciso di lasciare il mondo televisivo e si è ritirata, conducendo una vita totalmente diversa e lontana dai riflettori. Una scelta consapevole e che lei stessa ha dichiarato aver preso al momento giusto. In una recente intervista ha dichiarato:

"Quando mi vedono in giro mi dicono ‘perché non torni in televisione’. Io dico sempre ‘signora io sono qui, mi baci e mi abbracci qui’. Per me è molto bello sentire le persone che vogliono che torni in tv e faccia qualcosa. Una delle cose più belle che mi dicono e che gli manca la mia simpatia e il mio sorriso. Sono tutte cose che mi fanno molto felice e contenta. Non mi fanno venire la nostalgia di tornare in tv però. Credo di aver smesso in un momento giusto. Penso che uno deve capire quando dire stop per non inflazionarsi e non andare oltre, per non iniziare a dire di sì a cose che non ama."

Ecco perché la notizia del suo ritorno in tv e proprio con un evento così importante come Sanremo 2023 ha sorpreso tutti. In realtà, né da Amadeus né da Natalia Estrada sono arrivate conferme della sua presenza.

A chiudere la questione ci ha pensato il portale di Dagospia.it che ha rivelato:

"In realtà l’indiscrezione non trova conferme, Estrada non sarà tra le donne del Festival di Amadeus…"