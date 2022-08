Raissa e Momo: Tutto sulle star del web che sfidano i pregiudizi con il loro amore

Gossip TV

Scopriamo qualcosa in più su Raissa e Momo, la coppia più amata del web!

Conosciamo meglio Raissa e Momo, le amate star dei social!

Raissa e Momo: Ecco chi sono i fidanzati influencer

Raissa Russi nasce a Moncalieri, in Piemonte, nel 1996; ha quindi 26 anni. Dopo il liceo, si laurea in Scienze dell’Amministrazione e Consulenza del Lavoro. Mohamed Ismail Bayed, meglio conosciuto come Momo, nasce invece a Casablanca, in Marocco, nel 1993; ha quindi tre anni più di Raissa, appunto 29. Da quando ha 5 anni vive a Torino insieme alla sua famiglia. Dopo il liceo, Momo si laurea in Scienze Motorie.

I due sono fidanzati da tre anni, ed hanno un seguito degno di nota sui loro profili social. Raissa e Momo, infatti, si sono fatti portavoce di un messaggio importante: la diversità, intesa con accezione negativa, in amore e nella vita, non ha alcuna valenza. Nel 2021, a maggio, è uscito il loro primo libro, Di mondi diversi e anime affini. Momo lo ha descritto in questo modo in un post su Instagram:

Questo libro per noi è stato un percorso meraviglioso, faticoso, gioioso, triste e romantico allo stesso tempo. Un percorso incominciato con la miglior persona con cui avrei mai potuto intraprendere questa strada. Questo libro è per tutti, perché parla di paure ma anche di speranza, di traumi ma anche di amore, di un futuro che non si vedeva ma che da qualche parte, invece, era nascosto, considerando dove siamo ora. In questo percorso abbiamo combattuto con le nostre debolezze e le abbiamo scritte nero su bianco.

In una intervista rilasciata a Vanity Fair, Raissa e Momo hanno anche fatto accenno alla definizione di "coppia mista", perché spesso è così che parlano di loro:

In realtà noi ci definiamo "coppia "e vorremmo, un giorno, non essere più definiti "coppia mista". Qualsiasi coppia ha qualcosa di misto, due persone che portano qualcosa di diverso. Questo termine è servito a spiegare la situazione. Ancora adesso camminiamo per strada e qualcuno ci guarda in modo strano. Sono situazioni che ci riportano tante coppie.

Prima di andare a convivere, quest'anno Raissa e Momo si sono sposati. La cerimonia è stata intima, ed inizialmente segreta. Entrambi, inoltre, indossavano dei vestiti arrivati direttamente dal Marocco; il rito, in effetti, è stato tipicamente marocchino, benché lei non si sia convertita. Tuttavia, ci saranno altre due celebrazioni, come spiegato da Raissa stessa:

Il matrimonio civile, grande, che io voglio fare sul lago di Como. Non sappiamo quando e non sappiamo come, però succederà. E in più faremo un’altra cerimonia in Marocco, perché ovviamente i parenti di Momo sono lì, quindi preparatevi.