Raffaella Fico e Mario Balotelli: "Siamo come fratello e sorella" rivela la showgirl

Ospite di Caterina Balivo su Rai1, Raffaella Fico ha raccontato il buon rapporto con il padre di sua figlia nata nel 2014.

Da circa 1 settimana sappiamo che Mario Balotelli si sta allenando con il suo preparatore atletico invece che con i compagni di una squadra. Questo perché una squadra lui non ce l'ha. Al momento il 34enne calciatore è ancora in attesa di un ingaggio, dopo gli ultimi anni trascorsi in Turchia e in Svizzera, ripettivamente nell'Adana Demispor e nel Sion.

C'è qualcosa però nella vita di Balotelli che funziona bene, cosa non scontata, che è il rapporto con Raffaella Fico, madre della sua prima figlia avuta nel 2014. A raccontarlo è proprio lei.

Raffaella Fico parla di Balotelli: "Siamo come fratello e sorella"

La loro bambina si chiama Pia e oggi ha 11 anni. La relazione tra Mario Balotelli e Raffaella Fico non è durata molto, il calciatore ha avuto poi un secondo figlio da un'altra relazione nel 2017. La modella e shorgirl però ha spiegato che non c'è alcun rancore legato al passato, anzi.

"Se lui vuole un consiglio sulla sua fidanzata, magari qualche volta se ci litiga mi chiama e si vuole sfogare. È uno sfogo perché ormai è come se fossimo fratello e sorella, perché abbiamo proprio superato tutto, siamo oltre”, ha raccontato Fico a Caterina Balivo che l'ha ospitata nel programma di Rai1 La volta buona.